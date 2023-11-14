市值飆1000倍！　馬斯克笑稱：可惜巴菲特當年沒投資特斯拉

▲馬斯克說巴菲特太可惜了，當年沒有入股特斯拉。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉創辦人兼執行長馬斯克表示，「股神」巴菲特應該趁特斯拉市值只有當前一小部分時進行投資。如果巴菲特15年前投資特斯拉，今天獲利報酬將會是1000倍。

電子報作者馬克（George Mack）11日在X的一則推文上寫道，巴菲特（Warren Buffett）於2001年在喬治亞大學演講，他問台下學生，「如果你可以投資一名朋友，並從他們的收入獲得10％報酬，你會選誰？」這個問題是一連串問題的起頭，巴菲特的重點在於，若想挑對對象投資獲取好的報酬，要看的是對象採取了哪些行動。

馬斯克12日在該貼文底下留言，「太可惜了，他（巴菲特）沒有在特斯拉市值只值今天0.1％的時候投資，哈哈哈。」

巴菲特旗下波克夏公司在2008年底，原本有機會投資當時市值不到7億美元的特斯拉，若巴菲特以7000萬美元換取10％股權，按照目前特斯拉6820億美元的市值來看，獲得的報酬將高達1000倍，該部位價值就快要700億美元。

馬斯克先前就有公開提到，波克夏原有機會以低於2億美元出價入股特斯拉，但波克夏卻選擇投資中國電動車廠比亞迪，如今波克夏的報酬已高於70億美元，近來套現逾10億美元獲利。

不過《商業內幕》（Business Insider）指出，穩健的價值投資者如巴菲特，主要看的是企業價值、獲利能力以及可預測性，馬斯克自己也說過，特斯拉多次處於破產邊緣，因此即便當年波克夏沒有投資比亞迪，可能也很難押注特斯拉。