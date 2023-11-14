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哈瑪斯：準備好「釋放70名人質」換取以色列停火5天

▲▼以色列民眾在特拉維夫街頭抗議要求政府談判釋放被哈瑪斯扣押人質。（圖／路透）

▲以色列民眾在特拉維夫街頭抗議要求政府談判釋放被哈瑪斯扣押人質。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯13日表示，他們準備好釋放70名婦女和兒童人質，換取以色列停火5天。

根據《衛報》報導，哈瑪斯（Hamas）旗下的艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassem Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）在Telegram頻道發出一段錄音檔表示，他們已和卡達討論了釋放目前在加薩的70名婦女和孩童人質，以換取以色列停火5天。

烏貝達也說，哈瑪斯也希望可以釋放『被敵人俘虜』（detained by the enemy）的200名婦女和75名孩童，同時指責以色列迴避、拖延擬定協議，「停火應該包含全面停火，允許加薩走廊各處都有援助和人道主義救援。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日表示，確實「可能有」釋放遭到扣押在加薩走廊人質的協議，但是他擔心潛在計畫遭到破壞，拒絕提供細節，「我認為我說得越少，就越能夠提高計畫實現的機會。」

一名與哈瑪斯關係密切的消息人士本週表示，已經與哈瑪斯針對停火3天，交換包括6名美國公民在內十多名人質獲釋進行談判。但是納坦雅胡斷然拒絕在沒有人質獲釋的前提下停火。

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