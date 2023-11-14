拜習將會晤　白宮：當面表達維護台海和平穩定願景

▲中國國家主席習近平與美國總統拜登2022年11 月14日在印尼G20峰會上會晤。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國總統拜登即將於15日與中國國家主席習近平會晤。白宮國安顧問蘇利文今天表示，拜登將當面向習近平表達維護台海和平穩定願景。美國也期待會談能取得實質成果。

拜登（Joe Biden）與習近平將利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山召開的機會舉行雙邊會談，這是兩人繼去年11月在印尼會談後，再次面對面會談。

蘇利文（Jake Sullivan）表示，預期拜登與習近平將討論美中雙邊關係最基本要素，包括加強開放溝通管道與負責任管理競爭，以避免發生衝突。美方實現這一目標的方式是透過密集外交，以消除誤解並避免意外。

蘇利文指出，拜登也認為處理美中複雜關係，領袖間的面對面外交無可取代。美國期待這是一場富有成效的會談。

在被問及拜登將就台灣即將舉行的總統大選向習近平傳遞何種訊息時，蘇利文說道，拜登將向習近平提出一個和平穩定的願景，維護台海和平穩定的願景。

至於重啟軍事溝通管道，蘇利文指出，美國一直做好維持軍事溝通管道的準備，因為這是負責任的唯一做法，以減少誤解，避免緊張升級、管理競爭，不會演變為衝突。不論美中關係發生什麼變化，這樣的軍事聯繫都應該保持不變。

蘇利文表示，美中關係複雜且處於競爭，若管理不好很容易陷入衝突或對抗，因此有效管理美中關係是拜登政府最重要責任。此外，美中必須能夠就雙方面臨的所有關鍵議題直接對話，包括俄羅斯侵略烏克蘭戰爭等危機，也能夠有機會討論如何有效管理台海和平穩定，從而維持台海和平穩定。

拜登與習近平這次的會談除了台海議題、美中競爭關係外，也將討論俄烏戰爭、以色列與巴勒斯坦衝突，以及人權、打擊毒品、人工智慧與公平貿易等議題。