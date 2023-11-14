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「中國直接侵台可能性低」　日前相麻生太郎：恐先占領金門

▲日本前首相麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相麻生太郎認為金門會是中國占領的首要目標。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京13日專電

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎今天在澳洲演講時表示，中國直接武力侵犯台灣的可能性低，但或許會先占領金門。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，訪問澳洲首都坎培拉的麻生今天下午在智庫「澳洲國際事務研究所」主辦的會議上以英語發表演講。

他表示，為因應中國擴大海洋行動，日本應加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）此一安全保障框架，形成「日澳英美四方安全夥伴關係」（JAUKUS）。

NHK報導，麻生說：「中國國家主席習近平直接武力犯台的可能雖低，但可能先占領台灣所統治的離島金門島。」

他強調，如果發生這種事態的話，日本與澳洲、美國有必要團結一致，展現「不容許以武力改變現狀」的意志。

讀賣新聞報導，麻生分析指出，中國長期的目標是以海軍軍力掌控第二島鏈（從日本伊豆群島至美國關島），如果無法阻止中國這項企圖的話，美國海軍的行動可能受到抑制。因此他認為，日、澳、美應該更進一步合作。

他表示，形成JAUKUS此一構想是他個人的看法，他認為作為嚇阻中國的象徵，這構想具有發出訊息的效果。對於澳洲藉由AUKUS正在進行潛艦部隊的強化，日本在這方面可大大做出貢獻。

麻生強調，日本的周邊有俄羅斯、中國、北韓，如此危險且難以預測的地區在世界上幾乎是絕無僅有。

日澳兩國在太平洋上同樣處於縱線、擁有民主的基本理念，且都是美國的同盟國，基於這些共同點，日澳可建立同盟關係。如果日美澳能加強合作的話，在印度太平洋地區，美國的嚇阻力將增為2倍，甚至是3、4倍。

他更進一步指出，日澳為了嚇阻擴大霸權主義行動的中國，正加強安全保障合作。去年10月，日澳簽署有關安保合作的共同宣言，形成「準同盟國」關係的合作；美國、日本、印度和澳洲的四方安全對話（Quad）運作也活絡。

麻生在演講前，與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）分別舉行了個別會談。

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