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美婦遭7隻比特犬攻擊截肢亡　警射殺1隻「剩下全部安樂死」

▲▼ 比特犬。（圖／CFP）

▲美國猶他州一名婦女遭7隻比特犬圍攻，截肢搶救後仍宣告不治。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

美國猶他州一名63歲婦女日前遭兒子飼養的7隻比特犬攻擊，導致全身多處重傷，截肢搶救後仍於6日不治。當時警方趕抵，持槍擊斃1隻母狗，而剩餘1隻公狗、5隻小狗也因飼主放棄飼養，後續將全數進行安樂死。

綜合外媒報導，泰勒斯維爾警局1日下午2點半接獲受害者米勒（Sandra Miller）用手機求救，稱在自家後院突遭兒子飼養的7隻比特犬群起攻擊。警方趕抵現場時，犬隻仍持續包圍撕咬米勒，甚至打算攻擊警員。

情急之下，警員使用胡椒噴霧驅趕無果，被迫拔槍擊斃其中一隻母狗，才順利將米勒救出送醫。不過，米勒臉部、手部、腿部傷勢嚴重，經醫師評估必須緊急截肢，但手術後她一直處於昏迷，最終在6日宣告不治。

事後，米勒的兒子選擇放棄飼養比特犬，剩餘1隻公狗、5隻小狗將被送往西瓦利城（West Valley City）一處動物收容所。對此，當局證實，剩餘6隻比特犬將進行安樂死。

警方表示，根據泰勒斯維爾當地法律規定，飼養寵物必須每年申請許可，但這7隻比特犬並未申辦過任何相關手續。至於比特犬襲擊的確切原因，仍待警方進一步釐清。

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