　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：拜登將明確告訴習近平　「別干預台灣大選」

▲▼中國國家主席習近平與美國總統拜登2022年11 月14日在印尼G20峰會上會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平與美國總統拜登曾在2022年G20峰會上會晤。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國紐約時報中文網今天（13日）報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平擬15日舊金山會晤，拜登顧問群表示，拜登將明確告訴習近平別干預台灣大選，另將磋商俄烏戰爭與以巴衝突等。

報導說，拜登政府10日宣布，今年度亞太經合組織（APEC）領袖峰會由舊金山主辦，中美兩國領導人將出席，屆時將藉機面對面會晤。

拜登的兩名高級顧問9日告訴記者，這次會晤規劃的議題範圍廣泛，拜登準備談的議題包括台灣、干擾選舉、俄烏戰爭，還有以巴衝突。

由於美台明年都將舉行總統大選，上述兩名顧問之一說，拜登將「明確」向習近平「表示」，美國期望中國政府不干涉台灣選舉，另將警告習近平也不要干預美國選舉。

拜登的顧問表示，美中緊張關係依舊，這也是將要討論的問題之一，但中美兩國官員們今年均強調，加強世界兩個最大經濟體彼此關係的重要性。

▲▼台海。（圖／CFP）

▲拜登準備談的議題包括兩岸問題。（示意圖／CFP）

拜登政府今年指派多位高級官員訪中，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），試圖表明美國希望保護國家安全，但不尋求切斷經濟往來。

除了與拜登會面外，預計習近平在加州的大部分時間，將向美國工商業界要角展示中國對經商的開放態度。

結束拜習會後，預計習近平將出席每個席位要價2000美元（約新台幣6萬5000元）的晚宴，並向美企高層發表演說，亞太經合組織領袖峰會的間隙將舉辦CEO峰會，當中包括習近平與CEO們晚宴。

上述官員9日還告訴記者，除了貿易和競爭問題外，預計拜登也將與習近平討論以巴衝突。

此外，因中國與伊朗外交和經貿往來密切，而伊朗支持哈瑪斯（Hamas）和中東其他激進組織，預計拜登也將向習近平強調，美國將對應伊朗所導致的任何戰爭蔓延。

ET快訊
鋼鐵人突發聲明「不想說再見」　指控遭逼迫退出台灣籃壇
雪莉生前紀錄片完整公開　被問「最在意的事」答案惹淚
警穿制服惡搞「夾仙女棒跳舞」　自爆：她任內拍的
18禁爆乳辣媽素顏現身　涉販毒「總統叫我賣的」
快訊／威力彩週四衝上8.7億！誰來終結連13槓？
味全龍封王！優惠懶人包看這裡
快訊／GD再出手證清白！現身「解答7大疑惑」：非常傷心
夫妻夜市套中大公仔　老闆變臉喊「這竿子不可能套進」拒交獎品

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：拜登將明確告訴習近平　「別干預台灣大選」

快訊／英國脫歐後消失7年　前首相卡麥隆重返政壇「出任外相」

裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

劫車現世報！17歲搶匪剛發動機車突倒地猝死　網：為車默哀1分鐘

韓男在菲律賓觀光市區「遭搶劫犯刺腹」重傷　大使館發緊急公告

女好奇驗DNA　驚揭「生父是爸爸好友」崩潰！媽媽認了一夜情

誤入異世界？他睡醒受困車上「窗外黑影猛盯」　不明鐘聲一直敲

美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

大多數人都超標！每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

老婆接小孩回家卻認錯車XD　納悶門打不開...下秒尷尬落跑

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

老婆要出國撒嬌懇求親嘴　被尪拒絕後怨：別人都有

味全龍相隔24年奪冠拋封王彩帶　少年強投徐若熙奪台灣大賽MVP

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！空汙也爆表　居民：恐比新冠流行更嚴重

紐時：拜登將明確告訴習近平　「別干預台灣大選」

快訊／英國脫歐後消失7年　前首相卡麥隆重返政壇「出任外相」

裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

劫車現世報！17歲搶匪剛發動機車突倒地猝死　網：為車默哀1分鐘

韓男在菲律賓觀光市區「遭搶劫犯刺腹」重傷　大使館發緊急公告

女好奇驗DNA　驚揭「生父是爸爸好友」崩潰！媽媽認了一夜情

誤入異世界？他睡醒受困車上「窗外黑影猛盯」　不明鐘聲一直敲

美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

大多數人都超標！每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

成為派對中亮眼光芒！最強「聖誕彩妝」讓你不費力變美

Ram「增程型電動皮卡」登場！里程焦慮退散　保留V6引擎當發電機

珍珠芭樂每公斤飆出「66.36元」！創20年最高價紀錄　估12月底回穩

鋼鐵人喊「不想說再見」　指控遭逼迫退出台灣籃壇

紐時：拜登將明確告訴習近平　「別干預台灣大選」

網爆「蔥燒鯽魚+苦瓜封」790元！台南市府認證假訊息　警局要查了

雪莉生前紀錄片完整公開　被問「最在意的事」答案惹淚：我愛她們

沉澱一個晚上！張泰山發文　奪冠那一刻想起三連霸、想起解散

完整翻譯／GD已1年半沒漂、染髮！遭疑「刻意嘲諷警方」吐真實心聲

天冷吃螃蟹最對味　新北萬里蟹海味料理超暖心

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

國際熱門新聞

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

12歲童顏　老公跟她牽手被轟變態

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

台灣山羌在日本狂繁殖　詭異叫聲讓居民超毛

大阪水體受污染　居民血液檢查出現異常

泰司機走錯路狂打電話　7人懷疑被當豬仔

性侵繼女6年害她墜樓亡　狼父重判25年

台女遊日本偷竊　北海道警衛眼尖逮人

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

16歲少女產子　割斷嬰氣管！母見滿屋血崩潰

即／美國軍機墜毀地中海！5軍人不幸喪生

更多熱門

相關新聞

拜習會倒數　邱太三：美國希望台海和平

拜習會倒數　邱太三：美國希望台海和平

美國總統拜登、中國大陸國家主席習近平將於15日在舊金山會面，兩人是否談及台灣議題備受關注。對此，陸委會主委邱太三表示，美國長期以來都一直希望可管控台海和平與穩定，所以雙方有溝通機制，以避免擦槍走火，「從這點來看是好的。」

陸學者：美國更期待「習拜會」

陸學者：美國更期待「習拜會」

APEC拜習會前夕　大陸官媒頻發聲

APEC拜習會前夕　大陸官媒頻發聲

拜登在公墓迷路！　賀錦麗瘋狂忍笑

拜登在公墓迷路！　賀錦麗瘋狂忍笑

北京：關切獲妥善回應 中美才能行穩致遠

北京：關切獲妥善回應 中美才能行穩致遠

關鍵字：

紐時北美要文紐約時報拜登

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

味全龍奪冠！超商指定品任選第2件5折

陳盈潔淚扛鉅額醫藥費「綜藝教母出手了」！ATM前爆哭

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

爆乳辣媽拍18禁直播拉K　賣毒3萬交保

超商限時3天5大品項買1送1！

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

房東最愛租「給1類人」租金準時交：一租就是10年

蕾菈捲呼麻案迎27歲！酷炫暖PO蛋糕照「因為你在乎」

「滿街都是雙B」台灣景氣這麼好？PTT曝內幕笑了

林襄跳啦啦隊3年「胸部出現後遺症」崩潰！

快訊／惠利、柳俊烈證實「分手了」

快訊／味全龍封王優惠出爐

見到滿場手機！Coldplay演唱喊卡

馬斯克挨告「引誘吸毒」　北檢調查結果曝

Coldplay回收率輸日原因曝！他：是紀念品絕對不還

更多

最夯影音

更多
韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD
老婆接小孩回家卻認錯車XD　納悶門打不開...下秒尷尬落跑

老婆接小孩回家卻認錯車XD　納悶門打不開...下秒尷尬落跑

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面