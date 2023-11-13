劫車現世報！17歲搶匪剛發動機車突倒地猝死　網：為車默哀1分鐘

▲17歲少年上車沒多久後，就突然倒地猝死。（圖／Youtube SBT News）

圖文／CTWANT

巴西聖保羅發生一起詭異事件。有名17歲的少年和朋友在路上持槍劫走一名66歲男騎士的車，少年犯案後正準備逃逸時，豈料上車沒多久後，就突然倒地猝死，整個過程不到30秒，詭異畫面也全被監視器拍下。

綜合外媒報導，此案發生於11月7日，17歲的戈多伊（Iury Gustavo da Silva Godoy）當時正和他的同夥騎著摩托車在聖保羅的街頭上行駛，他們隨後在路上攔住一名66歲的男騎士，2人先是下車包圍男子，在翻遍他的口袋後，又搶走安全帽，緊接著要求他立刻下車。

▲ 戈多伊和同夥強行劫車。（圖／Youtube SBT News）

男騎士嚇得舉起雙手求饒，而後穿著黃色外套的同夥騎上劫來的摩托車先走一步，戈多伊則是跨上原本的摩托車跟上，豈料發動不到3秒，他就摔倒在地，詭異畫面全被監視器拍下。

而戈多伊倒地後，路邊有名不知情的汽車司機本來想幫忙，後來卻被告知男子是小偷，隨後醫護人員獲報到場，為戈多伊治療，但最終仍宣告不治，目前死因不明，同夥則尚未落網。

目前警方已著手調查這起涉及搶劫及可疑死亡的案件。而這段監視器影片也引發當地網友熱烈討論，紛紛留言「我為被偷的摩哆默哀1分鐘」、「神聖的正義」。

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