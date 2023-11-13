裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

▲華盛頓特區的美國檢察官辦公室透過聲明表示，雷蒙德將被判處24年至30年監禁。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）前探員雷蒙德現年47歲，除了英文還精通中文、西班牙文，但其實他是一名經驗豐富的性侵犯，在派駐各國期間染指20多名女子，手中有接近500個拍攝裸體、昏迷女性的影片及照片檔案，直到一名女性在他家裸身對外呼救引起注意之後，整起事件才曝光。雷蒙德被控下藥性侵女性，並於7日承認性侵犯指控，如今面臨最高30年徒刑。

Brian Jeffrey Raymond took nearly 500 videos and photographs of naked, unconscious women dating back to 2006 tracking his career in Mexico, Peru and elsewhere, including many in which he can be seen opening their eyelids, groping or straddling them, prosecutors say. pic.twitter.com/zAGo0dsp1T — News News News (@NewsNew97351204) November 8, 2023

綜合美聯社、NBC NEWS報導，雷蒙德（Brian Jeffrey Raymond）2018年8月至2020年5月在美國駐墨西哥城大使館工作，在這段期間，他透過交友軟體認識女性，接著邀請她們到墨西哥城住處喝酒。就在2020年，一名赤身裸體女子在他家陽台上大聲呼救，鄰居見狀報警處理，員警到場後逮捕雷蒙德，引發外界關注。

▲雷蒙德在2006年至2020年間對多名女性下藥性侵。（圖／達志影像／美聯社）

歷經3年調查，當局發現雷蒙德是一名經驗豐富的性侵犯，在2006年至2020年間下藥性侵女性，對至少28名裸體、部分裸體的女性受害者進行拍攝或錄影。雷蒙德手中持有接近500個裸體、昏迷女性的影片及照片檔案，內容均為他對失去意識的受害人實施侵犯的情景，受害女性遍及墨西哥、秘魯等國家。

不只如此，雷蒙德把女性依據種族、姓名、身體特徵進行詳細記錄，還會反覆搜尋酒精、昏迷、伏特加等字眼。美國官員搜查雷蒙德的電子設備並確認受害者身分，結果所有人皆稱，和雷蒙德相處期間都曾歷經某種形式的失憶。

雷蒙德面臨25項刑事指控，他承認其中4項，包括性虐待、脅迫等。華盛頓特區的美國檢察官辦公室透過聲明表示，雷蒙德將被判處24年至30年監禁，終生獄後監督，且必須向受害者支付賠償金。