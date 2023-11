裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

▲華盛頓特區的美國檢察官辦公室透過聲明表示,雷蒙德將被判處24年至30年監禁。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國中央情報局(CIA)前探員雷蒙德現年47歲,除了英文還精通中文、西班牙文,但其實他是一名經驗豐富的性侵犯,在派駐各國期間染指20多名女子,手中有接近500個拍攝裸體、昏迷女性的影片及照片檔案,直到一名女性在他家裸身對外呼救引起注意之後,整起事件才曝光。雷蒙德被控下藥性侵女性,並於7日承認性侵犯指控,如今面臨最高30年徒刑。

Brian Jeffrey Raymond took nearly 500 videos and photographs of naked, unconscious women dating back to 2006 tracking his career in Mexico, Peru and elsewhere, including many in which he can be seen opening their eyelids, groping or straddling them, prosecutors say. pic.twitter.com/zAGo0dsp1T