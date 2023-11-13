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大多數人都超標！每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

大多數人都超標！每日減少攝取它1茶匙有助降血壓

▲每天減少攝取1茶匙鹽，有效預防高血壓。

圖文／CTWANT

隨著年紀增長，不少人為了改善血壓而依賴藥物，據衛福部推估，台灣約有529萬人患有高血壓。不過《美國醫學會雜誌》的最新研究指出，「每天從飲食中減少1茶匙鹽攝取就有助於降血壓，效果堪比服用藥物有效。」

美國最新的營養指南建議，14歲以上的民眾每日最高攝取1茶匙為2300毫克，而美國心臟協會建議每天的鈉攝取量少於1500毫克。

根據《CNN》報導，團隊針對降低血壓研究，在這期間對213名50歲至75歲的人進行實驗，接受一周的高鈉及低鈉飲食，而25％的受試者血壓正常，25％患有高血壓，但沒有進行治療，20％受試者的血壓得到控制，31％的血壓未得到控制。

在高鈉期間，受試者吃平常的飲食，並且每天還加入了兩個含有1100鈉毫克的湯包。在低鈉期間，受試者食用由營養師購買並提供的低鈉食物，目標是每天僅攝取500毫克的鹽，研究顯示，在低鈉飲食期間血壓明顯迅速下降，相比高鈉飲食，極低鹽飲食的血壓下降了 8 毫米汞柱。

研究聲稱，低鈉飲食加運動可以減少腹部脂肪產生的危險，西北大學預防醫學教授艾倫（NorrinaAllen）表示：「與他們平時的飲食相比，受試者的血壓降低了 6 毫米汞柱，效果與第一線的降血壓藥物大致相同。」

她說：「此外，這種降壓效果發生很快，而且對於正常血壓、輕微高血壓，或是已經在服藥的人來說，效果都是一致的。」另外，她也鼓勵低鈉飲食，在幾周過後味蕾就能調適，但血壓也改善明顯，而且減少鹽分攝取量並無任何明顯副作用，除非考慮調整到清淡的飲食。

高血壓通常被稱為沉默的殺手，因為它沒有症狀。根據世界衛生組織（WHO）2023年的報告，高血壓影響全球三分之一的成年人，可能導致心臟病發作、心臟衰竭、腎損傷和中風。

如果平常有服用藥物，根據美國國家醫學圖書館（the National Libraryof Medicine）的資料，降血壓藥物可能伴隨許多副作用，包括咳嗽、便秘或腹瀉、頭暈、精力不足、頭痛、肌肉疼痛、噁心、緊張、疲勞、體重增減以及勃起問題，不過這些問題通常會隨著時間而緩解。

丹佛國家猶太健康機構心血管預防和健康主任安德魯弗里曼（Andrew Freeman）表示，通常你不會想到食物中會含有大量鹽份，像是2片麵包可能含有 400至500毫克，1個酸黃瓜含有一整天攝取量、1碗湯裡更超過幾天份所需。

《CNN》透過低鹽菜單發現，大多數早餐、速食燕麥、希臘優格和葡萄，而午餐則包括烤雞、生菜、扁豆湯、麵包、花生醬和玉米片，晚餐的即食糙米、蔬菜、墨西哥捲餅和烤寬麵條，都是每個人能在商店買到的食物，而不是由廚師料理。

DASH飲食法又稱高血壓飲食法，是一種經過專家批准的降低鹽攝入量的方法。只要多吃蔬菜、水果和低脂乳製品，限制飽和脂肪含量高的食物，將限制為每天2300毫克，並仔細記錄目標、過程、方式等。

DASH計劃包括，每天四到六份蔬菜和另外四到六份水果，三份全穀產品，兩到四份無脂或低脂乳製品，以及每天數份瘦肉、堅果、種子和豆類。

弗里曼建議，「想要減少鹽分攝取的人最好在家自己煮食物，因為可以透過食品標籤來計算鈉含量」，另外，與在餐廳用餐相比，即使是健康的食物也有可能經過調味，因此，最佳方式是吃未經加工的食物。

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