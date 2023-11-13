誤入異世界？他睡醒受困車上「窗外黑影猛盯」　不明鐘聲一直敲

▲穆哈德在車上小睡後，竟然離奇失蹤48小時。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞24歲男子穆哈德（Muhd Danial Hakim Mohd Saiful）離奇失蹤48小時，他平安回家後宣稱，與外界失聯期間，碰上宛如「誤闖異世界」的怪異現象，包括莫名受困車內，突然變得視線模糊，只隱約看見窗外黑影在監視自己，這段期間還一直聽見不明敲鐘聲。

《星洲日報》及《大都會日報》報導，穆哈德8日下班後，從地鐵站開車回家，中途突然感覺頭暈目眩，只好暫時停靠路邊小睡。醒來後，他一心趕著回家與妻子吃晚飯，卻發現「我找不到回家的路，一直在同樣的地方繞圈。我的視線越來越模糊，外面一片漆黑，看不清楚方向。」

由於能見度實在太差，穆哈德一度熄火下車張望，還是什麼也看不見，索性又回到車上等待，未料車門再也打不開，就連引擎也無法發動。他回憶，受困期間不斷聽見「鐘聲」，窗外還有個黑影猛盯著自己看，「我可以在車裡聽見外面的車輛與人聲，但什麼也看不到」，只有幾次勉強看見警車閃爍燈光，大聲呼救卻仍徒勞無功。

最後，穆哈德一度感到絕望，甚至懷疑自己死掉了，卻突然聽見誦經禱告聲，這才看見前方一條巷子裡的亮光。此時，他突然發現引擎終於能夠發動，趕緊踩下油門往前衝，穿過巷子後，順利找到回家的路。

穆哈德以為整起事件僅約8至10小時，與家人團聚後，才知道自己失聯足足48小時。他整理心情後，在妻子陪同下前往警局報案，「或許有人不相信，認為我瘋了，但這是我親身經歷的離奇體驗。」