　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

▲桃園市田姓已婚人妻於2021年與周姓男子發生婚外情，甚至帶幼子會情郎，讓幼子坐前座，兩人在後座搞車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）

▲女老師與男學生發生畸戀，還大肆車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）

記者王佩翊／編譯

美國賓夕法尼亞州一名國中輔導老師涉嫌與14歲男學生發生性關係，地點遍及車子、自家，她甚至還會趁學生父母不在家，偷偷跑到學生的臥室與他做愛，因此被控3項性侵罪、3項對未滿16歲未成年人猥褻罪以及1項為性目的腐化未成年者（corruption of minors）罪嫌。

根據《每日郵報》報導，賓夕法尼亞州巴克斯郡（Bucks County）一名35歲國中輔導老師舒特（Kelly Ann Schutte）涉嫌自2022年起對當時年僅14歲的男學生伸出狼爪，並發展成「戀愛關係」。法庭文件指出，兩人最初的交集是在2022年秋天的一場戶外教學，當時舒特在巴士上坐在受害少年的身邊，此後便展開不正當關係。

▲▼美14歲男學生車震女老師！媽崩潰報警。（圖／翻攝自X）

▲舒特已被學校要求停職。（圖／翻攝自X）

舒特先是將男學生帶到家中發生性行為，隨後更開始在各處激戰，地點遍及舒特的車子、家中或是男學生家中。舒特曾經將男學生載到一間超市外，隨後就開始車震。她甚至還會要求男學生趁著爸媽不在家時，把她帶回臥室發生關係。據稱，舒特還會在上課時間假藉公務，把男學生叫到自己辦公室，導致少年缺課。

兩人的關係在暑假期間仍然繼續，並透過多個通訊軟體交流。男學生的母親發現兩人的不正當關係後，隨即向119通報，而其所就讀的學校7月首次接獲指控後，便對此展開調查，並要求舒特停止上班。

儘管校方暫時不願對舒特的行為作出更多回應，但是舒特已經被當局指控犯下3項性侵罪、3項對未滿16歲未成年人猥褻罪以及1項為性目的腐化未成年者（corruption of minors）罪。

ET快訊
中藥粉結塊還能吃嗎？　藥師解答：有4情況快丟
王柏融離開火腿隊　曹竣崵感觸深：最大原因是沒有舞台
88會館再爆洩密！「黃金大亨」落跑出境　檢急發布通緝
聽過代表你老了！PTT爆文狂推「經典廣告台詞」：有年紀了
大阪米其林一星燒鳥店來台　開設姊妹店
快訊／南港百年古厝「全面燃燒」！焦黑濃煙竄天
美CIA前探員「下藥性侵20多女」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

劫車現世報！17歲搶匪剛發動機車突倒地猝死　網：為車默哀1分鐘

韓男在菲律賓觀光市區「遭搶劫犯刺腹」重傷　大使館發緊急公告

女好奇驗DNA　驚揭「生父是爸爸好友」崩潰！媽媽認了一夜情

誤入異世界？他睡醒受困車上「窗外黑影猛盯」　不明鐘聲一直敲

美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

大多數人都超標！每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

新加坡空姐在日本「偷包包還咬人」被捕　她辯：只是想之後再結帳

生完3寶又有了！女發現「2個子宮同時受孕」　罕見雙胞胎嚇壞醫

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

老婆接小孩回家卻認錯車XD　納悶門打不開...下秒尷尬落跑

老婆要出國撒嬌懇求親嘴　被尪拒絕後怨：別人都有

味全龍相隔24年奪冠拋封王彩帶　少年強投徐若熙奪台灣大賽MVP

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！空汙也爆表　居民：恐比新冠流行更嚴重

裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

劫車現世報！17歲搶匪剛發動機車突倒地猝死　網：為車默哀1分鐘

韓男在菲律賓觀光市區「遭搶劫犯刺腹」重傷　大使館發緊急公告

女好奇驗DNA　驚揭「生父是爸爸好友」崩潰！媽媽認了一夜情

誤入異世界？他睡醒受困車上「窗外黑影猛盯」　不明鐘聲一直敲

美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

大多數人都超標！每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

新加坡空姐在日本「偷包包還咬人」被捕　她辯：只是想之後再結帳

生完3寶又有了！女發現「2個子宮同時受孕」　罕見雙胞胎嚇壞醫

Joeman新片上了！一小時破5萬觀看　

《延禧》許凱認「有植過頭髮」　拍古裝戲太傷頭皮：我現在看很開

目睹公共場合打罵小孩⋯僅3成出面！兒盟號召推廣「零暴力空間」

檢警88會館飲宴再爆洩密！「黃金大亨」落跑出境　檢急發布通緝

賴清德頻替高嘉瑜站台　周玉蔻示警：別因叛徒害了整個大局

在地房仲也嚇歪！　林口30年社區「每坪35→48萬」只用1個月

大元提早慶生…收鼓鼓「木頭式浪漫」禮物！　桌上合照閃爆

便宜快搶？108萬超低價小透天　被爆：恐藏拆屋風險

怒轟大直基泰都更設計不接地氣　綠議員籲納入住戶意見予以修正

張員瑛、太妍「微撞衫」同牌名媛風針織套裝！顯瘦剪裁＋夢幻色秋冬必入

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

國際熱門新聞

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

12歲童顏　老公跟她牽手被轟變態

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

台灣山羌在日本狂繁殖　詭異叫聲讓居民超毛

大阪水體受污染　居民血液檢查出現異常

泰司機走錯路狂打電話　7人懷疑被當豬仔

性侵繼女6年害她墜樓亡　狼父重判25年

台女遊日本偷竊　北海道警衛眼尖逮人

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

即／美國軍機墜毀地中海！5軍人不幸喪生

16歲少女產子　割斷嬰氣管！母見滿屋血崩潰

更多熱門

相關新聞

研究：每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

研究：每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

隨著年紀增長，不少人為了改善血壓而依賴藥物，據衛福部推估，台灣約有529萬人患有高血壓。不過《美國醫學會雜誌》的最新研究指出，「每天從飲食中減少1茶匙鹽攝取就有助於降血壓，效果堪比服用藥物有效。」

生完3寶又有了　女發現「2個子宮同時受孕」

生完3寶又有了　女發現「2個子宮同時受孕」

美86歲老翁慘死輪下　兒開車來回輾壓

美86歲老翁慘死輪下　兒開車來回輾壓

被Google導到「不存在路線」　登山客困懸崖

被Google導到「不存在路線」　登山客困懸崖

美白宮國安顧問提出「加薩4不原則」

美白宮國安顧問提出「加薩4不原則」

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

味全龍奪冠！超商指定品任選第2件5折

陳盈潔淚扛鉅額醫藥費「綜藝教母出手了」！ATM前爆哭

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

蕾菈捲呼麻案迎27歲！酷炫暖PO蛋糕照「因為你在乎」

房東最愛租「給1類人」租金準時交：一租就是10年

林襄跳啦啦隊3年「胸部出現後遺症」崩潰！

快訊／惠利、柳俊烈證實「分手了」

「滿街都是雙B」台灣景氣這麼好？PTT曝內幕笑了

見到滿場手機！Coldplay演唱喊卡

Coldplay回收率輸日原因曝！他：是紀念品絕對不還

快訊／味全龍封王優惠出爐

超商限時3天5大品項買1送1！

昨天才出獄　他陳屍台鐵九曲堂女廁

馬斯克挨告「引誘吸毒」　北檢調查結果曝

更多

最夯影音

更多
韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD
聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面