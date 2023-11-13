美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

▲女老師與男學生發生畸戀，還大肆車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）



記者王佩翊／編譯

美國賓夕法尼亞州一名國中輔導老師涉嫌與14歲男學生發生性關係，地點遍及車子、自家，她甚至還會趁學生父母不在家，偷偷跑到學生的臥室與他做愛，因此被控3項性侵罪、3項對未滿16歲未成年人猥褻罪以及1項為性目的腐化未成年者（corruption of minors）罪嫌。

根據《每日郵報》報導，賓夕法尼亞州巴克斯郡（Bucks County）一名35歲國中輔導老師舒特（Kelly Ann Schutte）涉嫌自2022年起對當時年僅14歲的男學生伸出狼爪，並發展成「戀愛關係」。法庭文件指出，兩人最初的交集是在2022年秋天的一場戶外教學，當時舒特在巴士上坐在受害少年的身邊，此後便展開不正當關係。

▲舒特已被學校要求停職。（圖／翻攝自X）

舒特先是將男學生帶到家中發生性行為，隨後更開始在各處激戰，地點遍及舒特的車子、家中或是男學生家中。舒特曾經將男學生載到一間超市外，隨後就開始車震。她甚至還會要求男學生趁著爸媽不在家時，把她帶回臥室發生關係。據稱，舒特還會在上課時間假藉公務，把男學生叫到自己辦公室，導致少年缺課。

兩人的關係在暑假期間仍然繼續，並透過多個通訊軟體交流。男學生的母親發現兩人的不正當關係後，隨即向119通報，而其所就讀的學校7月首次接獲指控後，便對此展開調查，並要求舒特停止上班。

儘管校方暫時不願對舒特的行為作出更多回應，但是舒特已經被當局指控犯下3項性侵罪、3項對未滿16歲未成年人猥褻罪以及1項為性目的腐化未成年者（corruption of minors）罪。