　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

▲▼希法醫院周圍煙硝四起。（圖／路透）

▲ 希法醫院周圍煙硝四起。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）在以哈戰火之下因斷水斷電停擺，至少12名患者送命。外媒分析，希法醫院龐大的建築群坐落於加薩市中心，也就是哈瑪斯大量行政基礎設施所在地，而摧毀哈瑪斯治理加薩的能力正是以軍地面進攻的主要目標之一，因此以色列出於軍事及政治因素，將控制希法醫院視為關鍵目標。

根據《衛報》，以色列特拉維夫大學智庫「國家安全研究所」（INSS）教授麥可（Kobi Michael）指出，「在這場戰爭中，我們必須摧毀哈瑪斯的一些元素，以防止哈瑪斯再度構成軍事威脅或再次治理」，「我們無法以轟炸或射擊來對付這種意識型態，需要不同的手段。這與這場戰爭的直接目標無關，我們現在對付的是軍事、政治實體。」

然而，儘管以色列認為控制醫院至關重要，這項行動卻也充滿外交風險。美國高級官員12日直言，美國不希望看到加薩醫療設施的「無辜平民」捲入戰鬥。白宮國安顧問蘇利文接受CBS訪問時表示，「美國不希望看到醫院裡發生交火，不希望看到無辜的人、正在接受治療的病患捲入戰火中，我們已經就此與以色列國防軍積極磋商。」

以色列官員表示，他們的目標並非醫療設施，且一再聲稱哈瑪斯總部位於希法醫院地下的掩體中，指控哈瑪斯將病患、醫護人員和因戰火流離失所的數千名平民當成「人肉盾牌」，哈瑪斯則否認以方說法。

以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）專欄作家艾薩克洛夫（Avi Issacharoff）撰文指出，儘管以色列在加薩傷亡人數增加，這場始於史上最慘遇襲事件的行動已經轉變為相對成功的軍事行動，卻也逐漸演變成最大外交災難。而以色列政府至今未對盟友呼籲停火的聲浪表現出任何妥協跡象。

ET快訊
中藥粉結塊還能吃嗎？　藥師解答：有4情況快丟
王柏融離開火腿隊　曹竣崵感觸深：最大原因是沒有舞台
88會館再爆洩密！「黃金大亨」落跑出境　檢急發布通緝
聽過代表你老了！PTT爆文狂推「經典廣告台詞」：有年紀了
大阪米其林一星燒鳥店來台　開設姊妹店
快訊／南港百年古厝「全面燃燒」！焦黑濃煙竄天
美CIA前探員「下藥性侵20多女」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

劫車現世報！17歲搶匪剛發動機車突倒地猝死　網：為車默哀1分鐘

韓男在菲律賓觀光市區「遭搶劫犯刺腹」重傷　大使館發緊急公告

女好奇驗DNA　驚揭「生父是爸爸好友」崩潰！媽媽認了一夜情

誤入異世界？他睡醒受困車上「窗外黑影猛盯」　不明鐘聲一直敲

美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

大多數人都超標！每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

新加坡空姐在日本「偷包包還咬人」被捕　她辯：只是想之後再結帳

生完3寶又有了！女發現「2個子宮同時受孕」　罕見雙胞胎嚇壞醫

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

老婆接小孩回家卻認錯車XD　納悶門打不開...下秒尷尬落跑

老婆要出國撒嬌懇求親嘴　被尪拒絕後怨：別人都有

味全龍相隔24年奪冠拋封王彩帶　少年強投徐若熙奪台灣大賽MVP

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！空汙也爆表　居民：恐比新冠流行更嚴重

裸女呼救！美CIA前探員「下藥性侵20多女」被抓　最重關30年

劫車現世報！17歲搶匪剛發動機車突倒地猝死　網：為車默哀1分鐘

韓男在菲律賓觀光市區「遭搶劫犯刺腹」重傷　大使館發緊急公告

女好奇驗DNA　驚揭「生父是爸爸好友」崩潰！媽媽認了一夜情

誤入異世界？他睡醒受困車上「窗外黑影猛盯」　不明鐘聲一直敲

美14歲男學生車震女老師！「趁家長不在」臥室激戰　媽崩潰報警

為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

大多數人都超標！每日少吃1茶匙鹽　有助降血壓

新加坡空姐在日本「偷包包還咬人」被捕　她辯：只是想之後再結帳

生完3寶又有了！女發現「2個子宮同時受孕」　罕見雙胞胎嚇壞醫

Joeman新片上了！一小時破5萬觀看　

《延禧》許凱認「有植過頭髮」　拍古裝戲太傷頭皮：我現在看很開

目睹公共場合打罵小孩⋯僅3成出面！兒盟號召推廣「零暴力空間」

檢警88會館飲宴再爆洩密！「黃金大亨」落跑出境　檢急發布通緝

賴清德頻替高嘉瑜站台　周玉蔻示警：別因叛徒害了整個大局

在地房仲也嚇歪！　林口30年社區「每坪35→48萬」只用1個月

大元提早慶生…收鼓鼓「木頭式浪漫」禮物！　桌上合照閃爆

便宜快搶？108萬超低價小透天　被爆：恐藏拆屋風險

怒轟大直基泰都更設計不接地氣　綠議員籲納入住戶意見予以修正

張員瑛、太妍「微撞衫」同牌名媛風針織套裝！顯瘦剪裁＋夢幻色秋冬必入

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

12歲童顏　老公跟她牽手被轟變態

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

台灣山羌在日本狂繁殖　詭異叫聲讓居民超毛

大阪水體受污染　居民血液檢查出現異常

泰司機走錯路狂打電話　7人懷疑被當豬仔

性侵繼女6年害她墜樓亡　狼父重判25年

台女遊日本偷竊　北海道警衛眼尖逮人

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

即／美國軍機墜毀地中海！5軍人不幸喪生

16歲少女產子　割斷嬰氣管！母見滿屋血崩潰

更多熱門

相關新聞

美白宮國安顧問提出「加薩4不原則」

美白宮國安顧問提出「加薩4不原則」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）受訪時表示，美國不希望看到加薩醫院發生交火，同時提出美國的「加薩四不原則」，包含不占領、不移居、不縮小土地，以及不能被恐怖主義利用。

Netflix影集製作人「戰死加薩」　劇組證實　

Netflix影集製作人「戰死加薩」　劇組證實　

美3歲童「遭哈瑪斯綁架」父母被殺！

美3歲童「遭哈瑪斯綁架」父母被殺！

為哈瑪斯突襲負責？　以色列總理拒絕回應

為哈瑪斯突襲負責？　以色列總理拒絕回應

以色列老師挺哈瑪斯　遭解僱逮捕

以色列老師挺哈瑪斯　遭解僱逮捕

關鍵字：

以色列哈瑪斯以巴加薩希法醫院國際軍武

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

味全龍奪冠！超商指定品任選第2件5折

陳盈潔淚扛鉅額醫藥費「綜藝教母出手了」！ATM前爆哭

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

蕾菈捲呼麻案迎27歲！酷炫暖PO蛋糕照「因為你在乎」

房東最愛租「給1類人」租金準時交：一租就是10年

林襄跳啦啦隊3年「胸部出現後遺症」崩潰！

快訊／惠利、柳俊烈證實「分手了」

「滿街都是雙B」台灣景氣這麼好？PTT曝內幕笑了

見到滿場手機！Coldplay演唱喊卡

Coldplay回收率輸日原因曝！他：是紀念品絕對不還

快訊／味全龍封王優惠出爐

超商限時3天5大品項買1送1！

昨天才出獄　他陳屍台鐵九曲堂女廁

馬斯克挨告「引誘吸毒」　北檢調查結果曝

更多

最夯影音

更多
韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD
聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面