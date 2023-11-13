為何圍攻希法醫院？　以色列目標「摧毀哈瑪斯治理加薩能力」

▲ 希法醫院周圍煙硝四起。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）在以哈戰火之下因斷水斷電停擺，至少12名患者送命。外媒分析，希法醫院龐大的建築群坐落於加薩市中心，也就是哈瑪斯大量行政基礎設施所在地，而摧毀哈瑪斯治理加薩的能力正是以軍地面進攻的主要目標之一，因此以色列出於軍事及政治因素，將控制希法醫院視為關鍵目標。

根據《衛報》，以色列特拉維夫大學智庫「國家安全研究所」（INSS）教授麥可（Kobi Michael）指出，「在這場戰爭中，我們必須摧毀哈瑪斯的一些元素，以防止哈瑪斯再度構成軍事威脅或再次治理」，「我們無法以轟炸或射擊來對付這種意識型態，需要不同的手段。這與這場戰爭的直接目標無關，我們現在對付的是軍事、政治實體。」

然而，儘管以色列認為控制醫院至關重要，這項行動卻也充滿外交風險。美國高級官員12日直言，美國不希望看到加薩醫療設施的「無辜平民」捲入戰鬥。白宮國安顧問蘇利文接受CBS訪問時表示，「美國不希望看到醫院裡發生交火，不希望看到無辜的人、正在接受治療的病患捲入戰火中，我們已經就此與以色列國防軍積極磋商。」

以色列官員表示，他們的目標並非醫療設施，且一再聲稱哈瑪斯總部位於希法醫院地下的掩體中，指控哈瑪斯將病患、醫護人員和因戰火流離失所的數千名平民當成「人肉盾牌」，哈瑪斯則否認以方說法。

以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）專欄作家艾薩克洛夫（Avi Issacharoff）撰文指出，儘管以色列在加薩傷亡人數增加，這場始於史上最慘遇襲事件的行動已經轉變為相對成功的軍事行動，卻也逐漸演變成最大外交災難。而以色列政府至今未對盟友呼籲停火的聲浪表現出任何妥協跡象。