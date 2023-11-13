韓男在菲律賓觀光市區「遭搶劫犯刺腹」重傷　大使館發緊急公告

▲菲律賓韓僑遭刺重傷，2名強盜搶走錢包。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

菲律賓呂宋島旅遊勝地安吉利斯（Angeles）一名56歲男性韓僑11日凌晨在市區遭強盜傷害。2名歹徒持凶器刺傷男子腹部後搶走錢包，導致他重傷送醫，警方目前仍在緝凶中。韓媒表示，當地9月份也發生一起韓國餐廳遭持槍搶劫的案件，迄今約2個月尚無人落網。南韓大使館緊急發通知呼籲僑民避免夜間外出。

根據韓聯社報導，南韓駐菲律賓大使館13日表示，56歲男性韓僑A某11日凌晨2點左右在安吉利斯市區，遭到2人一組的強盜犯用凶器刺傷腹部後偷走錢包，重傷送醫後接受了縫合手術，目前正在接受治療。南韓大使館相關人士表示，手術順利結束，男子沒有生命危險。

由南韓警察廳與大使館派遣的駐警人員已經和菲律賓當地警方合作展開調查，但目前尚未逮捕嫌犯。根據「中部呂宋韓人會」推算，安吉利斯約居住著1萬名韓裔人士。大約2個月前，安吉利斯一家韓國餐廳也遭歹徒闖入，持槍威脅服務生與顧客後奪走財物，至今尚無人落網。

針對接連發生針對韓僑的暴力犯罪事件，南韓大使館緊急發布安全公告，呼籲盡量避免夜間外出，若必須出門也不要前往人潮冷清的地方，移動路線務必選擇大馬路，遇到搶匪或武裝分子不要盲目抵抗，過去曾有人因此遭到槍擊。另外，不要在家中或辦公室存放巨額現金，領錢也要找多人同行，並且與當地人維持友好關係，注意減少金錢糾紛。

距今7年前，旅菲韓僑池姓男子2016年10月18日在安吉利斯家中被菲律賓警察綁架並殺害，事後菲律賓檢方起訴5名嫌犯，當地法院經過5年8個月共84次審理後於6月6日作出一審判決，其中2人無期徒刑、1人無罪、1人作為國家證人被釋放、其餘1人死亡。菲檢不服被指為主謀的警察毒品防制局組長被判無罪，已於9月提出上訴。

韓聯社報導提到，自2012年以來，菲律賓共發生57起殺害韓裔人士的事件，死亡人數達63人，但是透過正式審判程序而被判處實際刑責的案件，池男被殺事件尚屬首次。