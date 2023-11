生完3寶又有了！女發現「2個子宮同時受孕」　罕見雙胞胎嚇壞醫

▲女子意外發現2個子宮同時受孕。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國阿拉巴馬州女子凱爾西(Kelsey Hatcher)天生擁有2個子宮,身為三寶媽的她近來發現自己再度懷孕,沒想到產檢時被醫生告知,2個子宮竟然各自懷了一名女嬰,特殊情況連醫生都表示十分罕見。

凱爾西天生擁有雙子宮,使得她成為懷孕高風險族群,但仍順利生下3孩,與丈夫凱萊布(Caleb)一起育有7歲、4歲與2歲兒女,然而今年春天時她意外發現自己再度懷孕,而且還是雙子宮各自懷有一名孩子的罕見情況。

Woman with double uterus pregnant in both in ‘very rare’ case: ‘Really crazy’



Talk about a Christmas miracle.



An Alabama woman born with two uteri is pregnant with a girl in each one — and due on Christmas Day,



Kelsey Hatcher and her husband, Caleb, are already parents to… pic.twitter.com/r4doMFw4Bd