生完3寶又有了！女發現「2個子宮同時受孕」　罕見雙胞胎嚇壞醫

▲女子意外發現2個子宮同時受孕。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州女子凱爾西(Kelsey Hatcher)天生擁有2個子宮，身為三寶媽的她近來發現自己再度懷孕，沒想到產檢時被醫生告知，2個子宮竟然各自懷了一名女嬰，特殊情況連醫生都表示十分罕見。

凱爾西天生擁有雙子宮，使得她成為懷孕高風險族群，但仍順利生下3孩，與丈夫凱萊布(Caleb)一起育有7歲、4歲與2歲兒女，然而今年春天時她意外發現自己再度懷孕，而且還是雙子宮各自懷有一名孩子的罕見情況。

Woman with double uterus pregnant in both in ‘very rare’ case: ‘Really crazy’



Talk about a Christmas miracle.



An Alabama woman born with two uteri is pregnant with a girl in each one — and due on Christmas Day,



Kelsey Hatcher and her husband, Caleb, are already parents to… pic.twitter.com/r4doMFw4Bd — Sal Gueli (@sal_gueli) November 12, 2023

婦產科醫生帕特爾(Shweta Patel)向當地媒體表示，在他身為婦產科醫生整個生涯中，從來沒看過這麼特殊的案例。大學婦產科教授戴維斯(Richard Davis)也表示，「擁有雙子宮頸或雙子宮婦女的比例低於1%，也許每1,000名女性中只有3人會有此症狀」，而雙子宮同時受孕的情況又更加罕見。

戴維斯表示，由於凱爾西的情況非常罕見，目前醫學上甚至沒有能用來形容這種罕見寶寶的專有名詞，「除了暫時稱呼他們是『雙胞胎』外，目前似乎沒有更好的稱呼」。

戴維斯表示，等到凱爾西臨盆時，醫療團隊將會同時監測2個子宮宮縮情況，以確認是哪一個子宮正在宮縮，或2個子宮宮縮情況是否會有所不同，還是完全相同。將成為五寶媽的凱爾西，雖然十分期待能再迎接2名新生兒，但也希望這會是最後一次懷孕。