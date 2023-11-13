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新加坡空姐在日本「偷包包還咬人」被捕　她辯：只是想之後再結帳

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡一名女空服員6日在日本遭到逮捕，原因是她涉嫌在購物中心偷竊商品，並且咬傷了試圖阻止她離開的一名日本男子。據報導，這名新加坡航空公司的空服員被捕後向警方表示，「我沒有偷東西，只是想要之後再結帳。」

新加坡海峽時報引述日媒NTV報導，33歲新加坡籍白姓女空服員（Bai Peixuan，暫譯）於當地6日上午大約11時，在千葉縣成田市一間購物中心的商店偷竊了浴巾、托特包等6項商品，總價1萬538日元（約新台幣2240元）。新加坡航空（SIA）13日證實一名員工在日本被捕，由於調查仍在進行中無法提供進一步評論。

▲▼ 新加坡航空,Singapore Airlines。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡航空一名空姐在日本偷竊、咬傷人被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，保全人員在白女在離開商店時，發現她行竊，因此立刻喊出聲音警告。結果白女突然變得暴力，並咬傷了周邊一名試圖制止她的51歲日籍男子，導致對方左手臂受到輕傷。當被調查人員問到為何咬人時，白女表示，「他抓住我的脖子，所以我咬了他，因為我想讓他放手。」

另外，白女也向日本警方宣稱，「我沒有偷東西，只是想要之後再結帳。」據新加坡8視界新聞網指出，新加坡外交部發言人回應提問時證實，目前正在依照當地法律向涉事的新加坡人提供領事協助。根據日本法規，地方當局可以對涉嫌犯罪者拘留長達23天。

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