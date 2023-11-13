雞肉定食只要台幣21元！日大學餐廳首波限量100份　不到2小時搶光

▲100日圓定食受到許多學生歡迎，10點開始營業，不到12點就賣光。（圖／翻攝自室蘭工業大学 | Muroran IT，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

應對物價高漲，日本北海道室蘭工業大學的學生餐廳13日起推出「100日圓定食」活動，只要花費100日圓（約新台幣21元）就能吃到雞肉定食，除了主菜還附上白飯和味增湯，受到學生歡迎。

NHK報導，室蘭工業大學推出的100日圓定食活動，自13日開始為期5天至17日，每日限量100份，活動第一天13日上午10時學生餐廳開始營業之後，許多學生都來點100日圓定食。

一名3年級女學生透露，平時都是自己做飯，但感覺物價一天比一天高漲，如今100日圓就能飽餐一頓，幫了大忙。

室蘭工業大學透過社群平台X（前稱推特）表示，首日活動的100日圓定食在中午12時之前就已經販售完畢，學生們都吃得很開心。室蘭工業大學副校長桃野直樹表示，若學生飲食方面能稍微得到改善，學生就會更有精神，大學校園也能變得更加活躍。

報導指出，100日圓定食活動接下來將會變更菜單，於12月及明年1月推出。