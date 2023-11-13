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大阪民眾血檢異常！神戶也曾驗出PFAS水汙染　垃圾場被指元凶

▲▼捐血，抽血，醫療，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲大阪府攝津市31人被驗出血液中含有PFAS，研究團隊宣布展開千人血液調查。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本研究團體9月針對大阪府攝津市的87名居民進行血液檢測，調查血中的PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）濃度，沒想到卻有31人嚴重超過美國的安全標準，未來將持續展開千人血檢。然而兵庫縣3年前也有河川被驗出PFAS含量超標，被點名為汙染源的「罪魁禍首」垃圾處理場則連忙喊冤。事實上，儘管日本政府對PFAS濃度設有標準值，但就算超標了也無法可管，廠商更不需要對此負責。

何為PFAS？

根據ABC NEWS報導，PFAS是約5000種有機氟化合物的總稱，是具有表面活性劑的永久性化學物質，自1950年代就被廣泛運用在廚具與化妝品等各領域。其中全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）以及全氟己烷磺酸（PFHxS）等3種物質因被認為有害，日本已分別於2009年、2019年以及2022年全面禁止進口、在國內製造與使用。

日本政府宣布禁用的原因，主要是全氟辛烷磺酸、全氟辛酸以及全氟己烷磺酸易溶於水，但卻難以分解，一旦流入河川，將會長時間殘留於大自然與環境中，導致環保問題。

專家指出，這3類化合物一旦滲入土壤，就算經過1000年也不會分解，並且進入地下水，人類一旦提取含有這類物質的地下水過濾飲用，則會永久殘留於人體內。儘管日本國內還沒有相關調查，但是根據美國學術機關的研究，這3類化合物有引發癌症、造成新生兒體重與免疫力低下、血中膽固醇增加等健康風險。

▲▼水汙染。（圖／達志影像／美聯社）

▲關西多處被驗出水汙染，含有PFAS成分。（示意圖／達志影像／美聯社）

不只大阪府，兵庫縣也曾驗出PFAS

流經兵庫縣神戶市西區的明石川3年前也被驗出全氟辛烷磺酸、全氟辛酸超出國家標準值。為此，兵庫縣議員丸尾牧自行展開獨立水質調查，且整體範圍比原先神戶市的範圍還要廣，希望能找出排出PFAS的罪魁禍首。

他直言，「如果不確切調查、找不到汙染源，根本無法徹底解決汙染問題。」丸尾10月17日展開為期3周的調查，終於在11月8日報告調查結果並稱，「有多個汙染源」。

丸尾說，在25個地點中有13個地點超過國家標準值的50ng/L，有一間工業垃圾處理場跟一間一般垃圾處理場明顯就是汙染來源，前者的檢測更是超過標準的4倍。

汙染源反咬政府不作為

而被點名為罪魁禍首的垃圾處理場則連忙喊冤，廠長受訪時表示，「我們也嚇了一跳，突然就把我們說得好像是萬惡根源一樣。」

事實上，由於日本政府僅禁止全氟辛烷磺酸、全氟辛酸以及全氟己烷磺酸等3類，因此儘管PFAS被視為問題，但是其中仍有部分種類「無法可管」，也就是說就算驗出該物質超過國家設定的50ng/L標準值，政府仍無權力強制要求排放汙染源的廠商進行後續處理。

工業垃圾處理場不滿表示，工廠在接受廢棄垃圾時，也沒有明確的法令可以要求客戶符合國家標準值，只能全盤接收，但是等到他們排除含工業垃圾處理場的廢水後，卻被要求做出改善對策，政府行為簡直是不負責任。儘管垃圾處理場已經投資2000萬日幣（約新台幣425萬元），進行汙水處理，而數值的確也有下降，但是這最終依舊無法徹底解決汙染問題。

 
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