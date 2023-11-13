核彈級報復！男目睹「未婚妻激戰表哥」　竟開直播傳給全家

▲ 男子意外目睹女友和表哥偷情畫面。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名網友發文分享他的捉姦經驗，原來他和前女友訂婚後察覺對方劈腿，意外目睹偷情畫面才發現對象是女友的表哥，竟開直播傳到所有親友群組，被網友稱為「核彈級報復」，但也有人質疑他的做法太極端。

根據《鏡報》，男網友Bigjerr2007在Reddit說明，他和前女友交往第3年時注意到她控制慾愈來愈強，要求掌握他每天的每個行程，聲稱這是因為過去曾遭遇伴侶出軌，才令她對男友偏執，沒想到被綠的卻是自己。

接近周年紀念日時，男子為了給女友驚喜，向她的同事打聽到她周三只上半天班，當天便決定休假在家準備驚喜，但還是穿上工作服假裝去上班，原先以為女友也會出門去工廠，便開車到附近等待，約一小時後卻看見女友表哥的紅色跑車停在兩人的家門口。

男子先前就注意到女友和某個人頻繁傳訊息，懷疑女友出軌，起初還不敢相信對象是她表哥。但男子放在家裡的筆電攝影鏡頭可以拍到客廳、臥室門口、浴室和廚房，且觀測到有人移動時會提醒他，果然在女友表哥進門後不久他便收到提醒，於是遠端登入筆電，便目睹女友偷情現場。

他透過鏡頭看見，女友解開表哥的襯衫鈕釦後開始和對方接吻，於是他靈光乍現開了直播，把連結傳到女友和表哥都在的家族群組，這時他們已經在沙發上開始激戰，顯然沒時間看手機。

男子發出直播連結後，過沒幾分鐘開始有親友瘋狂打給他，「沒有回頭路了。她毀了，但她忽略她的手機，直到第4、5通電話打來，他們才決定休息一下。」

女友用擴音接起電話，便聽見表哥的母親憤怒大喊，「不要再上我兒子了」，接著才告訴她，她男友將她和表哥做愛的直播連結傳給她家人。她頓時抓起沙發上的枕頭遮住自己，表哥則是連忙起身，想穿上褲子和鞋子時還不慎絆倒，頭還撞上桌子。

男子回家時，女友表哥在家門口邊哭邊向他道歉，後來兩人疑似發生肢體衝突，導致男子打了6周的石膏，不過「如果不是因為他擅闖房產，我差點惹上法律麻煩」。他上樓後給未婚妻一小時的時間搬出所有家當，事後有關她和表哥偷情的消息很快就在鎮上傳開。

男子強調，這起事件發生在好幾年前，如今他擁有幸福的婚姻，育有3個孩子，對當時的做法並不後悔，但這則貼文仍引發網友正反論戰，「這在美國沒犯法嗎」、「我願稱之為核彈級報復，但很值得」、「她不只背叛你，出軌對象還是她表哥……這真是大錯特錯」。