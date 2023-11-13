毒蟲要不到錢就揍人！　受虐母不忍了「買凶殺死親生兒」

▲泰國發生母親「買凶」殺害吸毒兒子的悲劇案件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

泰國黎府（Loei）發生家庭悲劇，一名31歲男子在家中遭槍殺身亡，他的母親原本聲稱不知情，2天後竟前往警局投案，承認自己受不了吸毒兒子長年家暴，才會買凶殺人。

Thaiger報導，31歲的威拉潘（Weeraphan Phothong）9日上午被發現陳屍位於清康鎮（Chiang Khan）的家中，其57歲母親卡奧（Kaew Phothong）起初向警方供稱，自己住在2公里之外的地方，是從鄰居口中得知噩耗，她不清楚誰有動機殺害兒子，也無意敦促警方查明真相。

未料，就在警方調查陷入膠著之際，卡奧竟於11日到案自首，她表示兒子對一種俗稱「瘋藥」的毒品嚴重成癮，吸毒後討錢不成，就會對自己瘋狂拳打腳踢，由於再也無法忍受家暴之苦，才會與65歲姊姊薩恩（Sarn Phothong）一起謀劃買凶殺人，以2.5萬泰銖（約新台幣2.2萬元）僱用一名64歲槍手，把威拉潘除掉了。

卡奧表示，她多次試圖讓兒子尋求治療，卻都是徒勞無功，威拉潘的心理問題，也隨著毒癮加劇日益惡化。她與姊姊薩恩及槍手都很後悔，才會決定自首。

死者26歲前妻賈魯法（Jaruphat Singchum）表示，她與威拉潘在一起6年，還生下2個兒子，但也因為受不了長期家暴，於去年決定離婚。

賈魯法多次目睹，只要卡奧不願意給錢，就會遭到兒子痛毆，最嚴重的一次甚至被踹傷下巴，即使多次搬家，還是不斷被找上門。她說，儘管對於前夫的死感到遺憾，但也非常能夠體會前婆婆的心情。