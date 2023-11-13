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澤倫斯基示警　烏克蘭須為俄軍冬季攻勢做好準備

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）12日示警，隨著冬季即將來臨，烏克蘭人要對俄羅斯接下來發動的新一輪攻擊做好準備，預料部隊將在東部戰區遭遇猛攻。

路透報導，俄羅斯軍隊11日對烏克蘭首都基輔發動時隔7周以來的攻擊，澤倫斯基12日透過夜間談話發出警告稱，「11月幾乎已經過了一半，必須做好準備，敵人可能會增加針對我們基礎設施的無人機或飛彈攻擊次數，烏克蘭所有注意力應該放在防禦上、集中在應對恐怖分子上，烏克蘭要盡一切所能度過冬季，提升士兵的能力」。

去年冬天，也就是俄羅斯入侵烏克蘭約10個月後，俄軍鎖定發電站等發動一波又一波的攻擊，造成大範圍各區輪流停電。能源部長加盧申科（German Galushchenko）稱，烏克蘭有足夠的能源資源度過冬季，但問題是未來的攻擊會對供應造成多大影響。

烏克蘭官員上周表示，俄羅斯近期數周對烏克蘭的基礎設施進行60次襲擊，這意味著攻擊行動可能已經展開。

軍事發言人施圖蓬（Oleksandr Shtupun）稱，在過去這24小時期間，針對阿夫迪夫卡的地面攻擊次數只有先前的一半，但空襲卻在增加。烏克蘭地面部隊負責人瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）則說，莫斯科部隊在巴赫姆特地區變得更加活躍，企圖收復失地。

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