女好奇驗DNA　驚揭「生父是爸爸好友」崩潰！媽媽認了一夜情

▲ 女子意外發現生父另有其人，十分崩潰。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子出於好奇做了DNA測試，等待8周後卻得知自己和爸爸沒有血緣關係，追查之下還發現生父竟是爸爸的已故好友，母親也坦承曾和另一名男子一夜情，令她崩潰喊道，花了100美元（約新台幣3230元）竟換來家庭破碎與心理創傷。

根據《每日郵報》，這名23歲女網友在Reddit上發文分享，她因為好奇花了100美元做AncestryDNA測試，原本十分興奮，等待8周後看到的結果卻令她相當困惑，因為她發現自己和父親竟沒有血緣關係。

和她DNA匹配度最高的是母親的堂哥，第二高的卻是父系血統中一名陌生女性，且發現自己對這名女性父親的姓氏隱約有些印象，當下馬上打電話給母親，問她是否曾和擁有這個姓氏的人發生關係。

母親向她坦承，有段時間和她父親短暫分手，期間曾到一名男子家中參加營火晚會，與對方發生一夜情，而這名男子就是這個姓氏，但她從未想過女兒可能是別人的孩子，因為她和現在的丈夫很快就復合。

女子後來想起，爸爸有個從小一起長大的友人就是這個姓氏，才會讓她對這個姓有印象，且兩家人住得很近，距離僅5分鐘路程，但這名友人已經過世，她也記得爸爸某個周末換上隆重的衣服去參加葬禮，這才意識到她的生父已經不在人世。

她得知這項結果時正在上班，當下因情緒崩潰離開公司，後來甚至決定離職，「雖然當時我知道這不是個明智的決定，但我感覺好像有一股重量壓著我，必須走出大樓才能輕鬆一點。」

DNA測試解開她的身世之謎，卻反而帶來更多問題，令她開始好奇自己是否有其他手足或家人，以及生父生前會不會想和她相認，後來也找到自己的親生姑姑，但目前仍在努力消化這些資訊，腦中不斷想著若生父還活著，且自己是被生父撫養長大，現在究竟會過著什麼樣的生活。

這則貼文在論壇上令不少網友產生共鳴，「這件事4年前也發生在我身上，我發現我有另一個父親，且他是西班牙裔，還有3個孩子」、「如果你需要的話，檢測包的100元費用還包括基因諮詢服務」、「我才剛經歷這種事，你一直以為是父親的人最後並不是，帶來一種難以言喻的不安情緒，希望你在幾個月後能夠平靜面對這一切」。