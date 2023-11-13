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媽、2哥遭謀殺！印度12歲少年聞聲查看　開門秒遭砍死滅口

記者王佩翊／編譯

印度卡納塔卡邦發生一起殘忍滅門血案，一家四口慘死兇嫌刀下，還有一人則是傷勢嚴重仍在搶救。年紀最小的死者原本只是因為聽到奇怪聲響才進入房間查看，沒想到兇嫌疑似為了滅口，當場將他砍死。

根據NDTV報導，烏杜皮位於印度卡納塔克邦西部烏杜皮縣，瀕臨阿拉伯海，由於風景如畫，是著名的觀光城鎮，然而在這個小鎮卻發生駭人聽聞的命案。年紀最大的死者是46歲的哈西娜（Haseena），當時她在家中遭到不明歹徒持刀砍死。

兇嫌隨後又在屋內陸續砍死她23歲的大兒子阿富汗尼（Afghani）與21歲的二兒子艾納茲（Aynaz）。警方指出，哈西娜的12歲小兒子聽到奇怪噪音後，心生疑慮，因此開門進入兇手行兇的房間內。

▲▼媽、2哥遭謀殺！印12歲少年聞聲查看遭滅口。（圖／翻攝NDTV）

▲警方前往命案現場進行調查。（圖／翻攝NDTV）

歹徒見狀，擔憂自己的犯行被發現，於是當場將12歲少年也活活砍死滅口。不僅如此，哈西娜的婆婆也因遭兇嫌攻擊受傷，目前正在醫院接受治療。

住在哈西娜家附近的一名鄰居女孩表示，事發當時她聽到詭異聲響，因此出門查看，沒想到撞上歹徒，並遭對方威脅，所幸最後並未受傷。

警方表示，在這起命案中一共有4人遭謀殺、1人受傷，警察也已經趕赴現場，將進行詳細調查，並持續追捕兇手。

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