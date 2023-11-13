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美國不希望再爆戰爭　南華早報：拜習會是「緩解台海緊張契機」

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜習會15日將在加州登場。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

《南華早報》報導，台灣問題一直都是美中關係的引爆點，但15日將在加州登場的「拜習會」，可能為雙邊提供一個理想機會，在可能改變兩岸關係的台灣大選之前，緩解高度敏感的台海緊張局勢。

報導指出，北京多次警告華府，若台灣問題處理不當，可能對兩國關係造成毀滅性影響，去年在峇里島會面時，習近平也向拜登表明，台灣是絕對不可跨越的「第一條紅線」。隨著台灣將在明年1月舉行總統大選，北京把選情領先的賴清德視為「徹頭徹尾的麻煩製造者」，考慮到他傾向獨立的背景，也是一個不穩定因素。

不過，拜登也有充分理由希望保持和平穩定，以免局勢升級讓自己遭受共和黨攻擊，甚至被批評對中國軟弱。消息人士透露，賴清德4月過境美國時，美方就曾事先通知北京、釋出善意，這是他們以前從未做過的事情。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也說，華府認為「維持台海現狀」有利於台灣及印太地區的和平與穩定。

賓州巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群（Zhiqun Zhu）說，拜登試圖緩和台海緊張局勢，「微妙示警」民進黨候選人不應該添亂。美國已經捲入烏俄戰爭及以哈戰爭，讓外界更擔憂拜登政府迅速反制北京的能力，「短期來說，美國顯然不想要看到另一場戰爭爆發，不論是在台海、南海或朝鮮半島。」

芝加哥大學政治系教授楊大利（Yang Dali）也指出，穩定與中國的關係，並透過公開溝通管道化解潛在緊張局勢，都是符合美國利益的，「儘管存在許多分歧，拜習會仍可能聚焦在和平且負責任地管理兩國關係。」

 
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