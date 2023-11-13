　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美提「加薩4不原則」　白宮國安顧問曝關鍵：不願看到醫院交火

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問蘇利文受訪時強調美國對於加薩的未來提出4項基本原則。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）受訪時表示，美國不希望看到加薩醫院發生交火，同時提出美國的「加薩四不原則」，包含不占領、不移居、不縮小土地，以及不能被恐怖主義利用。

根據CBS等外媒報導，蘇利文在當地時間12日受訪時強調，美國政府對於巴勒斯坦的未來有4項基本原則，這些原則相當直率，且國務卿布林肯（Antony Blinken）近期也曾公開闡明。

蘇利文強調的「加薩四不原則」包含：以色列不能重新占領加薩；不能強制移居巴勒斯坦人；加薩今後絕不能被利用作為恐怖主義的根據地；以及加薩的領域（territory）不應縮小。

蘇利文表示，美國最終希望看到約旦河西岸與加薩在巴勒斯坦人的領導下重新建立聯繫與重新統一，現在的巴勒斯坦政府正統治著約旦河西岸，但最終仍要由巴勒斯坦人民自行決定他們的未來，決定由誰來治理，美國將支持這個進程。

當被CBS主持人問到當地已許久未曾選舉時，蘇利文回答，確實自2000年代初期以來就不曾選舉，但10月7日之後已經回不去以往的情況，如今需要確保哈瑪斯不會持續對以色列構成威脅，尤其當哈瑪斯發言人已實際表態，他們將一次又一次重覆10月7日的襲擊，直到以色列被消滅。蘇利文的回應再次確認了美國對以色列剷除哈瑪斯目標的支持。

另外，蘇利文也強調將加薩平民傷亡降至最低的必要性。他表示，美方與以軍進行了積極的對話，但最重要的是，美國不希望看到加薩當地醫院發生交火，無辜的平民與接受治療的患者陷入其中，「我們已經就此事與以色列國防軍進行積極磋商。」

ET快訊
台女遊日偷東西　警衛當場逮人
詐騙20年！台男遭行刑式槍決　子彈「貫入右眼」奪命
獨／全台唯一哥吉拉公仔被偷　業者PO照求協尋
Angelababy《奔跑吧》確定消失！　節目錄10年不留她
王柏融離開日本「想回家了」　下一步曝光
台男遭行刑式槍決　警政署曝身分
「滿街都是雙B」年輕人也在開　台灣景氣這麼好？PTT曝內幕笑
連續10個聖筊！　男大生獨得168888元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國不希望再爆戰爭　南華早報：拜習會是「緩解台海緊張契機」

52歲台女遊日「偷1包76元鯖魚味噌煮」　北海道賣場警衛眼尖逮人

美提「加薩4不原則」　白宮國安顧問曝關鍵：不願看到醫院交火

Netflix影集製作人「戰死加薩」！生前拍以色列諜報劇　劇組證實

去曼谷玩疑被當豬仔！司機開車走錯路狂打電話　7人果斷下車

230多年畫作修復「驚見惡魔」！　露出猙獰詭笑被封印

維修工意外發現腐爛屍體　50年後逮到真凶「死者80歲兒落網」

馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工

美3歲童「遭哈瑪斯綁架」父母被殺！　仍有9美國公民下落不明

夾娃娃機真相曝光！澳女買機台附「完整說明書」　她實測每夾必中

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

老婆接小孩回家卻認錯車XD　納悶門打不開...下秒尷尬落跑

味全龍相隔24年奪冠拋封王彩帶　少年強投徐若熙奪台灣大賽MVP

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

老婆要出國撒嬌懇求親嘴　被尪拒絕後怨：別人都有

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！空汙也爆表　居民：恐比新冠流行更嚴重

美國不希望再爆戰爭　南華早報：拜習會是「緩解台海緊張契機」

52歲台女遊日「偷1包76元鯖魚味噌煮」　北海道賣場警衛眼尖逮人

美提「加薩4不原則」　白宮國安顧問曝關鍵：不願看到醫院交火

Netflix影集製作人「戰死加薩」！生前拍以色列諜報劇　劇組證實

去曼谷玩疑被當豬仔！司機開車走錯路狂打電話　7人果斷下車

230多年畫作修復「驚見惡魔」！　露出猙獰詭笑被封印

維修工意外發現腐爛屍體　50年後逮到真凶「死者80歲兒落網」

馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工

美3歲童「遭哈瑪斯綁架」父母被殺！　仍有9美國公民下落不明

夾娃娃機真相曝光！澳女買機台附「完整說明書」　她實測每夾必中

雙星合體聯手轟65分！　獨行俠大勝賞給鵜鶘5連敗　

搭租賃車運毒遭攔查　乘客太緊張拉外套...警搜出36包毒品

陸黴漿菌肆虐7歲童咳一週需「洗肺」　安徽某醫院一天最高處理67例

南投露營嘉年華　11／25橋聳雲天綠雕園區登場

「愛的五種語言」找回熱戀關係　小禮物加溫、謝謝另一半的話不要放心裡

農民搶種高麗菜！農糧署示警：連6旬亮紅燈　 12月恐價格崩盤

陽明租改購　5艘1.4萬箱貨櫃船提升船舶自有率

花蓮500環保志工掃街淨灘　清出300公斤垃圾菸蒂最多

「原鄉我來守護」台東縣政府跨局處攜手守護校園

【東京復仇者 新體驗展】11月底東京登場！全新26頁漫畫最大亮點

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

12歲童顏　老公跟她牽手被轟變態

台灣山羌在日本狂繁殖　詭異叫聲讓居民超毛

大阪水體受污染　居民血液檢查出現異常

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

性侵繼女6年害她墜樓亡　狼父重判25年

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

即／美國軍機墜毀地中海！5軍人不幸喪生

16歲少女產子　割斷嬰氣管！母見滿屋血崩潰

即／大阪警察開槍！　兇嫌腹部中彈送醫

網戀認識正妹！男轉帳近95萬元慘了

更多熱門

相關新聞

Netflix影集製作人「戰死加薩」　劇組證實　

Netflix影集製作人「戰死加薩」　劇組證實　

以色列節目製作人梅爾（Matan Meir）曾參與製作知名間諜驚悚影集，在Netflix上播出多年，以哈戰爭爆發後投入加薩作戰，11日傳出陣亡消息，劇組已經證實這項噩耗。

維修工意外發現腐爛屍　50年後逮到真凶

維修工意外發現腐爛屍　50年後逮到真凶

為哈瑪斯突襲負責？　以色列總理拒絕回應

為哈瑪斯突襲負責？　以色列總理拒絕回應

以色列老師挺哈瑪斯　遭解僱逮捕

以色列老師挺哈瑪斯　遭解僱逮捕

女乘客搭機死亡　屍體留座位上10小時

女乘客搭機死亡　屍體留座位上10小時

關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯以巴加薩美國北美要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

味全龍奪冠！超商指定品任選第2件5折

陳盈潔淚扛鉅額醫藥費「綜藝教母出手了」！ATM前爆哭

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

蕾菈捲呼麻案迎27歲！酷炫暖PO蛋糕照「因為你在乎」

台男在柬埔寨遭槍殺亡　右眼等3處中彈

見到滿場手機！Coldplay演唱喊卡

林襄跳啦啦隊3年「胸部出現後遺症」崩潰！

Coldplay回收率輸日原因曝！他：是紀念品絕對不還

房東最愛租「給1類人」租金準時交：一租就是10年

快訊／惠利、柳俊烈證實「分手了」

昨天才出獄　他陳屍台鐵九曲堂女廁

桃猿教練團異動　真喜志康永被樂天召回

哪種男女關係最容易變砲友？專家揭「2種人最危險」

BTS「現身」Coldplay高雄演唱會

直擊王大陸「路邊激情摸臀」正妹女星！激似許瑋甯

更多

最夯影音

更多
韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD

韋禮安合體陶喆大喊：圓滿了！　「從小聽你歌長大」他無語XD
聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

聽完Coldplay不過癮！　高捷站長月台再度開唱

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

Coldplay睽違6年來台開唱！　台語問候：打給厚，呷飽沒？

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

40隻幼蠍出生在媽背上！　全窩一起方便母蠍照顧

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

和同事撕破臉後工作更順利？　他曝經驗：反而對我更客氣了

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面