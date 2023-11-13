美提「加薩4不原則」　白宮國安顧問曝關鍵：不願看到醫院交火

▲白宮國安顧問蘇利文受訪時強調美國對於加薩的未來提出4項基本原則。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）受訪時表示，美國不希望看到加薩醫院發生交火，同時提出美國的「加薩四不原則」，包含不占領、不移居、不縮小土地，以及不能被恐怖主義利用。

根據CBS等外媒報導，蘇利文在當地時間12日受訪時強調，美國政府對於巴勒斯坦的未來有4項基本原則，這些原則相當直率，且國務卿布林肯（Antony Blinken）近期也曾公開闡明。

蘇利文強調的「加薩四不原則」包含：以色列不能重新占領加薩；不能強制移居巴勒斯坦人；加薩今後絕不能被利用作為恐怖主義的根據地；以及加薩的領域（territory）不應縮小。

蘇利文表示，美國最終希望看到約旦河西岸與加薩在巴勒斯坦人的領導下重新建立聯繫與重新統一，現在的巴勒斯坦政府正統治著約旦河西岸，但最終仍要由巴勒斯坦人民自行決定他們的未來，決定由誰來治理，美國將支持這個進程。

當被CBS主持人問到當地已許久未曾選舉時，蘇利文回答，確實自2000年代初期以來就不曾選舉，但10月7日之後已經回不去以往的情況，如今需要確保哈瑪斯不會持續對以色列構成威脅，尤其當哈瑪斯發言人已實際表態，他們將一次又一次重覆10月7日的襲擊，直到以色列被消滅。蘇利文的回應再次確認了美國對以色列剷除哈瑪斯目標的支持。

另外，蘇利文也強調將加薩平民傷亡降至最低的必要性。他表示，美方與以軍進行了積極的對話，但最重要的是，美國不希望看到加薩當地醫院發生交火，無辜的平民與接受治療的患者陷入其中，「我們已經就此事與以色列國防軍進行積極磋商。」