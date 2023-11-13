Google地圖亂指路　登山客被導到「不存在路線」困3千英尺高懸崖

▲有登山客因為跟著導航路線走，受困懸崖。（圖／翻攝自Facebook／North Shore Rescue）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名登山客徒步旅行時使用Google Maps找路，結果導航上竟然出現了一條實際上不存在的路線，導致傻傻跟著走的登山客受困懸崖上，2名救援人員最後靠著直升機空運至山中，成功將登山客救出。

事件4日發生在加拿大英屬哥倫比亞省(British Columbia)，一名登山客試圖登上弗羅姆山(Mt. Fromme)時，沒有發現導航資訊有錯，結果走到陡峭山壁、受困懸崖上。當地救援隊表示，這名登山客身上只有輕便裝備，沒有手電筒，腳上也沒有穿著適合登山的鞋子，救援人員靠著直升機飛到海拔3,888英尺（約1,185 公尺）處，才終於找到受困者。

救援隊表示，團隊成員給登山客套上安全帶後，成功將他帶到一個可以用直升機安全把他救出的地點，趕在雲層變濃影響視線之前，成功把人救出，而這已經是當地近2個月來，第二起登山客因為被Google Maps指錯路，而受困山上的事件。

事件發生後，目前Google Maps已將錯誤路線從地圖上刪除。救援隊提醒登山民眾，若是有計畫前往山區，應該自行攜帶傳統紙本地圖與指南針，以免過度依賴Google Maps，另外出發前應該先對目的地進行研究，最好也要準備備用電池。