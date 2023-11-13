稱以軍性侵巴勒斯坦人！以色列老師挺哈瑪斯大屠殺　遭解僱逮捕

▲這名老師的姓名並未被公開，但已遭解僱逮捕。（圖／翻攝自以色列時報）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列城市佩塔提克瓦（Petah Tikva）一間學校的歷史公民老師遭逮捕，因為是他暗指巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在10月7日突襲以色列犯下的殘暴行徑是有正當理由的。這名老師稱，哈瑪斯可以盡其所能反擊以色列，並在與其他老師的群組中提及「一個被占領的國家可以做任何必要的事，以取得抗爭成功」。

綜合紐約郵報、以色列時報報導，這名老師的姓名並未被公開，但除了上述言論，他還為哈瑪斯據傳犯下的性侵行為辯護，聲稱以色列國防軍成員在以巴數十年來衝突期間，也犯下性侵罪行，「以色列士兵沒有性侵巴勒斯坦人？他們從1948年就開始（這樣做）了，但這沒有被寫進教科書」。他還被指控反對以軍，試圖鼓勵高中學生拒絕服役。

▲圖為入侵以色列的哈瑪斯武裝成員。（示意圖／路透）

警方表示，這名老師已面臨指控，被佩塔提克瓦市府和教育部解僱。此人已於10日出庭，法官把他的拘留期限至少延至13日。

警方正在持續進行調查，並表示將嚴肅看待這起事件，「一名在以色列學校教育孩子的歷史老師扭曲歷史，稱以軍飛行員是殺人犯、為敵人的行為辯護，還在戰爭期間幫助敵人，除此之外，還捏造罪名，包括指責以色列國防軍士兵」。

在此人被逮捕之前，以色列警方執行針對煽動暴力與恐怖的零容忍政策，至今已記錄48起事件，同時調查381份關於戰爭的出版刊物。以色列內政部長此前還提議，若有人在戰爭期間聲援恐怖組織或煽動恐怖活動，就要剝奪公民身分。