夾娃娃機真相曝光！澳女買機台附「完整說明書」　她實測每夾必中

▲澳洲女子曝光夾娃娃機的真相。（圖／翻攝自TikTok／@clarkatie）

記者張寧倢／編譯

許多人會在網路上分享夾娃娃機攻略，不過澳洲一名女子在TikTok上傳的影片卻是破解夾娃娃機的真相。女子說她新買了一台夾娃娃機，商品附的說明書除了介紹如何操作之外，還可以直接設定「中獎率」，從百發百中到玩50次夾中一次都可以隨心所欲地調整，而且只要拆掉其中一個零件，機械爪子就會變鬆。

根據澳洲新聞網報導，來自墨爾本的克拉克（Katie Clark）在影片中表示，她買了一台夾娃娃機當作新住處的擺飾，但在修理機器時，意外在投幣設備的後方發現了一本使用手冊，上頭直接寫著如何設定勝率，必須累積一定次數才會夾中，例如50次、30次、20次才會夾中一次，不過也有玩1到5次就可以夾到一次的選項。

▲夾娃娃機投錢箱後方藏著使用說明書。（圖／翻攝自TikTok／@clarkatie）

第一則影片已突破11萬次觀看數，克拉克最近又PO出另一段影片回覆網友提問，有網友說夾娃娃機的爪子永遠都鬆到夾不到東西，克拉克翻開使用手冊，其中一頁寫著爪子上端有一個墊圈，安裝上去會夾得比較緊，拆掉的話爪子就會比較鬆。

克拉克說，有一些網友說「夾娃娃機被操縱」的事情大家本來就心知肚明，但她找到的這本說明書是一個證明，「我們都知情，但當它被記錄下來，被印刷成冊──感覺更被法律允許。現在一切得到證實，但我們還是會繼續玩。」克拉克向澳洲新聞網開玩笑說，她自己玩都會調成100%中獎，但親戚小孩或家人來玩的時候就要小心了，他們會輸給她的。