維修工意外發現腐爛屍體　50年後逮到真凶「死者80歲兒落網」





▲警方重啟調查終於破了懸案。（圖／翻攝自Maryville Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名電話修理工人意外在車上發現腐屍，警方調查發現死者是54歲女子法恩(Helen Fine)，後來又在家中找到67歲男子梅納德(Maynard Fine)屍體，然而警方一直無法找到凶嫌身分，直到50年後才終於逮捕2人80歲兒子麥可(Michael Fine)。

田納西州瑪麗維爾(Maryville)警方表示，他們近來逮捕人在阿拉巴馬州的80歲男子麥可，他因為涉嫌殺害於1977年身亡的父母被捕，被控2項一級謀殺罪。一名電話修理工人1977年5月20日意外在一輛車中發現腐爛屍體，警方後來一共找到2具屍體，發現2人身中多槍死亡。

警方表示，麥可當時約34歲，雖曾被列為凶嫌但由於證據不足，案件最後被撤銷，直到2021年在死者家屬的要求下，警方重啟案件進行調查，後來成功找到麥可與新發現證據間的關聯。

凶案發生長達50年後，終於找到真凶，警察局長克里斯普(Tony Crisp)表示，「就像許多尚未被破解的懸案一樣，這些可怕的懸案永遠都不會被真的遺忘，尤其是對那些努力想找到凶手的受害家屬和探員」，多虧法醫的證據，最後才能將逍遙法外多年的麥可逮捕，此案也是該警局最古老案件。