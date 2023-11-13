11月赴韓注意！旅遊4重點務必當心　若地鐵2次罷工行程恐泡湯

▲從法國延燒到亞洲國家的床蝨（臭蟲）近日肆虐南韓。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

國人愛去日韓旅遊，不過近日韓國卻因為「臭蟲」肆虐問題嚴重；最近就有一個專門提供南韓相關訊息的日本YouTube頻道發布影片提醒大家，若準備在11月赴韓旅遊的話，務必先確認4件事，以免旅遊掃興。

首先，近日從法國傳入亞洲國家韓國、日本的床蝨（臭蟲）議題，《I Korea U》頻道就指出，韓國多處飯店床墊、地鐵，特別是座位，都可以看到臭蟲出沒，因此該影片就呼籲人們若不幸遭咬，應避免搔抓或是用唾液塗抹，以免感染，需要徹底消毒、擦藥舒緩。

再來就是首爾地鐵，因為南韓首爾交通公社勞資雙方先前談判破裂，已在9日與10日進行罷工，甚至導致營運量減少50％左右；除了當地人受影響之外，觀光客更是受災戶之一。而且首爾交通公社強調，若雙方談判未果，16日後將再訂定時間展開第二輪罷工。

第3，因近日南韓物價漲幅大，加上日貶值勝於韓元，因此日本遊客來說相當苦惱；據資料顯示，除了日圓兌美元重挫12.08％最慘之外，韓元更重貶6.64％，再來則是新台幣貶值5.28％。

最後就是毒品問題，除了近日在台灣受關注之外，南韓最近也正在進行大規模毒品防治工作，因此當局呼籲，若有人向你提供毒品並慫恿吸食，應務必小心並大膽拒絕。

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