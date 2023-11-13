女和爸媽一家三口突然失蹤　垃圾桶中找到「肢解碎屍」35歲夫被捕

▲男子被控殺害亞裔妻子，岳父岳母也下落不明。（圖／翻攝自 Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯有民眾意外在垃圾桶中發現女性碎屍，警方後來逮捕35歲男子塞謬爾(Samuel Haskell IV)，因為他被監視器拍到，曾雇用工人從家中運走2大袋裝著屍體的垃圾袋，警方懷疑受害者遺體就是他通報失蹤的妻子梅(Mei Haskell)。

監視器拍到塞謬爾7日曾雇用工人幫忙運送2袋大型垃圾。工人表示，垃圾袋拿起來非常重，「雖然他告訴我們，那裡面裝著石頭，但我們一拿起來就知道那不是石頭」，工人後來拒絕幫忙並且報案，然而警方抵達現場時發現垃圾袋已經消失，直到隔天一名街友意外在垃圾桶中找到屍體。

A homeless man found the headless torso of a female victim in a Tarzana dumpster. The LAPD arrested Samuel Haskell in connection with the gruesome crime. Bloody evidence was found inside the suspect’s home. Haskell is being held on $2 million bail.



Full story link:… pic.twitter.com/UAZLQOqZIW — Los Angeles Police Protective League (@LAPPL) November 10, 2023

35歲的塞謬爾，父親是好萊塢知名經紀公司總裁Samuel Haskell III，他的37歲妻子梅最近被通報失蹤，梅的72歲父親Gaoshan Li與64歲母親YanXiang Wang同時也失去音訊。警方懷疑垃圾桶中發現的女性碎屍，很有可能就是失蹤的梅。

警方表示，他們前往塞謬爾家中調查時，找到大量血跡與證據，目前依謀殺罪嫌將塞謬爾逮捕，關押在監獄中候審，由於受害者遺體沒有可以辨識身分的明顯特徵，目前他們正在確認死者身分，案件正在調查中。