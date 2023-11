女和爸媽一家三口突然失蹤　垃圾桶中找到「肢解碎屍」35歲夫被捕

▲男子被控殺害亞裔妻子,岳父岳母也下落不明。(圖/翻攝自 Instagram)

記者李振慧/綜合報導

美國洛杉磯有民眾意外在垃圾桶中發現女性碎屍,警方後來逮捕35歲男子塞謬爾(Samuel Haskell IV),因為他被監視器拍到,曾雇用工人從家中運走2大袋裝著屍體的垃圾袋,警方懷疑受害者遺體就是他通報失蹤的妻子梅(Mei Haskell)。

監視器拍到塞謬爾7日曾雇用工人幫忙運送2袋大型垃圾。工人表示,垃圾袋拿起來非常重,「雖然他告訴我們,那裡面裝著石頭,但我們一拿起來就知道那不是石頭」,工人後來拒絕幫忙並且報案,然而警方抵達現場時發現垃圾袋已經消失,直到隔天一名街友意外在垃圾桶中找到屍體。

A homeless man found the headless torso of a female victim in a Tarzana dumpster. The LAPD arrested Samuel Haskell in connection with the gruesome crime. Bloody evidence was found inside the suspect’s home. Haskell is being held on $2 million bail.



Full story link:… pic.twitter.com/UAZLQOqZIW