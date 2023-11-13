日33歲神顏「大眼甜妹」當選市長！　成史上最年輕女市長

▲川田翔子成為日本史上最年輕女市長。（圖／取自川田翔子X）



記者王佩翊／編譯

日本京都府八幡市長選舉12日舉行投開票作業，由33歲的政治新秀川田翔子當選，而她也成為日本有史以來最年輕的女性市長。川田曾任職於京都市公所，並擔任前參議院議長山東昭子的私人秘書，隨後獲前八幡市長堀口文昭以及自民黨、公明黨、立憲民主黨3黨聯合推薦，出馬市長選舉。

出生於奈良的川田翔子主打年輕優勢，並提出將與中央政府以及京都府政府聯手合作提供育兒支援等政見。她在這次八幡市長選舉中打敗43歲的前京都府議員尾形賢與62歲的前八幡市議員龜田優子。對此，尾形批評她受到三黨推薦等同於未來施政也會受三黨牽制，龜田則認為出生於奈良市的她與八幡市「毫無關聯」。

▲川田翔子打敗另外2名競爭對手。（圖／取自川田翔子X）



川田畢業於京都大學經濟學部，隨後進入京都市公所工作，並自2022年2月起擔任山東昭子的私人秘書。而她5月也曾陪同山東昭子一同訪台，並獲立法院長游錫堃接見。川田坦言，自己的人生經驗尚淺，但願意用最率真的態度去傾聽市民與相關人士的意見。

川田此次共獲得1萬516票，大勝尾形賢的8334票與龜田優子的5878票。39歲的德島縣德島市長內藤佐和子2020年4月以36歲的年紀首次當選，成為日本史上最年輕的女性市長，而33歲的川田則是打敗該紀錄。

前八幡市長堀口文昭原本任期到2024年2月26日，但是他在8月召開記者會宣布，將於10月底請辭，因此市長選舉也提前於11月12日舉行。堀口曾三度當選八幡市長，但是由於健康問題，因此提前在任期內退休。他表示，如果按原定計畫任期滿後才退休，2月才上任的新市長可能無法將意見反應在2024年預算中，因此才會提前宣布請辭。