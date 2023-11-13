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美86歲老翁慘死輪下　警證實：兒子開車「多次來回輾壓」後逃逸

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲美國一名老父親遭到兒子開車輾斃，事發原因尚在調查中。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名86歲男性長者當地11日晚間遭車輛輾斃，而警方調查發現，開車的是死者的親生兒子，在車子輾到人之後，他仍繼續在父親身上前後反覆輾壓與拖行，肇事逃逸後已經遭到逮捕。

根據福斯新聞等美媒報導，佛州皮尼拉斯郡（Pinellas County）警方11日晚間8時36分左右趕到當地市鎮金銀島（Treasure Island）的一家酒吧外，發現86歲男性麥基翁（Thomas McKeown）受到車禍重傷，立即將他送醫，但麥基翁後來仍在醫院不治身亡。

警方調查人員表示，一輛2019年份的道奇公羊（Dodge Ram）皮卡車在事發的停車場倒車停進一個車位，當時麥基翁走向這輛皮卡後似乎倒在了車前，然而，這時車子卻開始移動，從他身上輾過並拖行，後續又接連幾次倒車、前進，每一次都從他身上輾過去，肇事車輛在警方到場前已經駛離。

警方進一步追查發現，開車的人就是受害者的61歲兒子馬克（Mark McKeown），隨後已經將人逮捕歸案，並且指控他在交通致死事故中逃逸。當局表示，雖然目前調查仍在進行中，但推測駕駛的身體功能在肇事當下可能已出現障礙。

Man arrested in Treasure Island hit-and-run that killed his father

Life & Culture by Tampa Bay Times 發佈於 2023年11月12日 星期日
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