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230多年畫作修復「驚見惡魔」！　露出猙獰詭笑被封印

▲▼18世紀英國藝術家雷諾茲（Joshua Reynolds）的畫作「紅衣主教蒲福之死」（The Death of Cardinal Beaufort）修復後經建惡魔。（圖／翻攝X@southeastNT）

▲18世紀英國藝術家雷諾茲的畫作經過修復後，被發現背景暗藏「惡魔」。（圖／翻攝X@southeastNT，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國國家名勝古蹟信託（National Trust）近期修復一幅18世紀的油畫，卻驚訝地發現背景暗藏「魔鬼」，不僅露出獠牙，還掛著令人毛骨悚然的詭異笑容，230多年以來都被顏料及漆料層層覆蓋。

這幅作品出自藝術家雷諾茲（Joshua Reynolds）之手，被命名為「紅衣主教蒲福之死」（The Death of Cardinal Beaufort），描繪莎士比亞劇作《亨利六世》的一幕死亡場景。透過現代技術修復後，「惡魔」終於重見天日，只見它趴在床頭，靜靜俯視著垂死的蒲福。

英國國家名勝古蹟信託表示，這幅畫是雷諾茲的晚期作品，1789年在莎士比亞畫廊（Shakespeare Gallery）首次展出，未料畫中「惡魔」被後人多次覆蓋，並在數十年的時間裡，逐漸消失在背景之中，今年修復時至少發現6層塗漆。

▲▼18世紀英國藝術家雷諾茲（Joshua Reynolds）的畫作「紅衣主教蒲福之死」（The Death of Cardinal Beaufort）修復後經建惡魔。（圖／翻攝X@southeastNT）

該機構為了紀念雷諾茲300歲冥誕，修復了他的4幅名畫，「紅衣主教蒲福之死」目前在西薩賽克斯郡的佩特沃斯莊園（Petworth House）展出。

負責畫作及雕塑的高級國家策展人朱約翰（John Chu）說明，在那個年代，人們可以接受文學作品以惡魔概念形容某人思想，但還無法接受惡魔出現在畫作中，「甚至有人認為這應該被塗掉」。但是，雷諾茲拒絕更動作品，直到他死後才遭後人加工。

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