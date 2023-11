Netflix影集製作人「戰死加薩」！生前拍以色列諜報劇　劇組證實

▲ 梅爾11日在加薩被炸死。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列節目製作人梅爾(Matan Meir)曾參與製作有關以巴衝突的知名間諜驚悚影集,在Netflix上播出多年,以哈戰爭爆發後投入加薩作戰,11日傳出陣亡消息,劇組已經證實這項噩耗。

《鏡報》報導,以哈戰爭爆發後,38歲的梅爾加入以色列國防軍(IDF)第551旅697營,11日和另外4名士兵在加薩一起爆炸中喪生。據《以色列時報》,這起爆炸發生於加薩拜特哈農(Beit Hanoun)一座清真寺旁的隧道外,因哈瑪斯在地下隧道設下詭雷,炸死5名士兵。

梅爾生前以執行製片身分參與製作影集《高牆邊的混亂》(Fauda) ,這部作品由以色列國防軍(IDF)真實經歷改編,劇情講述一名退休後重操舊業的間諜,臥底逮捕哈瑪斯恐怖份子The Panther的故事,2015年首播後共推出4季,在IMDb上評分達8.3,至今仍在Netflix上受到影迷喜愛。

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk