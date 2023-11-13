她罹罕病永保12歲童顏　挺肚牽手約會「老公被轟是變態」

▲琳賽外表看起來就像12歲小女孩，與丈夫外出約會時，經常招致異樣眼光。（圖／翻攝Instagram@lyndsey_ashton22）



記者吳美依／綜合報導

來自英國的琳賽（Lyndsey Ashton）今年已經22歲，卻因為罹患罕病導致發育停滯，外表看起來只有12歲左右。她與丈夫喬恩（Jon）生活幸福，但每天都要面對異樣眼光與閒言閒語，懷孕期間出門約會時，甚至有路人以為先生是變態戀童癖，當眾斥責。

《太陽報》等外媒報導，琳賽5歲那年罹患橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma, RMS），儘管成功擊敗病魔，但仍留下生長遲滯的後遺症，現在身高僅4英尺10英寸（約147公分），就連聲音也像是小女孩。她曾以為這輩子不可能戀愛或成家，卻在2016年認識了年長5歲的喬恩，並於2020年修成正果。

不過，夫妻倆一起出門時，總被投以異樣眼光，甚至是叫罵。琳賽回憶，她懷孕期間和老公牽手約會，喬恩卻被路過的大叔質問，「你為什麼跟一個孩子牽手，怪胎！」她還被一位太太指著鼻子驚恐地問，「這孩子是懷孕了嗎？」

喬恩也坦承，他起初真的以為妻子只有12、13歲，因此當丈母娘主動開口詢問，「喬恩，你幾歲了？單身嗎？」他簡直快要嚇壞了。

琳賽坦言，懷孕對自己來說也是一大挑戰，「助產士說，對我來說這會非常可怕。他們說，我可能會一直生病，因為我太嬌小了，可能會很痛苦。」儘管如此，她仍克服生理限制，順利生下2個健康活潑的小男孩，與喬恩的感情也依舊甜蜜，如果在社群媒體上曬恩愛，看見質疑或揶揄的留言，還會特地拍片反擊酸民。