為哈瑪斯突襲負責？　以色列總理拒絕回應：戰爭結束再討論

▲ 以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列10月7日遭哈瑪斯大規模突襲，造成1200人死亡及逾200人被俘，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日拒絕回應是否對未能阻止突襲發生負責，僅稱待戰爭結束後，就會有時間討論這些「棘手」的問題。

納坦雅胡12日接受CNN訪問，被問及是否將對未能阻止哈瑪斯10月7日的突襲承擔責任，坦言這是個「需要被提出的問題」，但以色列眼下需要的是團結打敗哈瑪斯，「我們會回答所有問題，但現在，我認為我們必須做的是為了同一個目標團結國家：取得勝利。讓我們專注於勝利，這是我現在的責任。」

▲ 特拉維夫聚集數千人上街頭示威，呼籲政府積極解救人質。（圖／路透）

納坦雅胡因未能預見以色列1948年建國以來死傷最為慘重的襲擊飽受批評，首都特拉維夫11日爆發開戰以來最大規模示威潮，數千民眾走上街頭，人質家屬要求納坦雅胡和政府，採取更多措施解救被關押在加薩的親人。

他對此則向CNN表示，以色列正盡一切努力，不分晝夜尋求人質獲釋，稱這是他在這場戰爭中的兩項目標之一，另一項就是剷除哈瑪斯。

他也重申對國際社會呼籲停火的立場，稱他唯一可接受的停火是在「我方人質獲釋」的狀況下。近幾天有成千上萬加薩人經由臨時疏散走廊逃往南部，針對是否接受暫時停火數天的提問，納坦雅胡指出，「那不叫暫停。如果你指的是停止戰鬥，那正是哈瑪斯想要的」，認為哈瑪斯會趁著停火時間拉長來補充物資。

▲ 加薩最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）電力中斷，導致至少5名早產兒死亡。（圖／路透）

以色列遭襲後持續轟炸加薩，據哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，空襲至少造成1萬1025名巴勒斯坦人喪生，包括4506名兒童及3027名婦女，另有逾2.7萬人受傷。

以軍在加薩北部推進之際，納坦雅胡對加薩醫院慘況表示，以色列正透過在陸地開通安全走廊幫助病患，「我們已經劃出通往加薩市以南安全區域的路線，希望所有平民都能遠離危險」，但仍堅持哈瑪斯「沒有豁免權」，聲稱已有約100人從加薩最大的希法醫院撤離，「我們沒有理由不讓病患離開」。

以色列12日宣布在希法醫院附近開通一條走廊，但國際紅十字會稱無法證實是否有人撤離，且加薩和約旦河西岸巴勒斯坦當局聲稱，以軍向在醫院建築間移動的人開槍，但以軍對此已經否認。