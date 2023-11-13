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3周內第3次！拜登下令空襲敘利亞2設施　回應中東美軍遇襲

▲▼美軍駐敘利亞的軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍駐敘利亞基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍繼8日空襲「伊朗伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）在敘利亞東部的武器儲存設施，五角大廈宣布，12日再對位於敘利亞的伊朗相關組織發動2起空襲，以回應美軍駐敘利亞及伊拉克設施連連遇襲，這些攻擊已造成至少45名士兵受傷。

根據《路透》，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲明宣布，美軍12日在敘利亞對伊朗及相關組織發動2起空襲行動，目標鎖定阿布凱馬勒市（Albu Kamal）附近一處訓練設施及邁亞丁市（Mayadeen）附近一間安全屋（Safe House）。

奧斯汀說明，此次行動是總統拜登下令實施，「對總統來說，沒有任何事比美國人員的安全更重要。他指示今日的行動是為表明，美國將捍衛自己、美國人員和美國利益。」

當地消息人士則指出，美軍目標是阿布凱馬勒市以西一座親伊朗民兵組織的營地；另一起空襲發生在邁亞丁市附近，靠近伊拉克邊境的一座橋樑，為親伊朗民兵據點。不願具名的美國官員透露，空襲發生在過去幾小時內，美國正評估是否造成人員傷亡。

這是美軍自10月26日至今，不到3周內第三度執行這類任務，希望平息針對駐敘利亞及伊拉克美軍的無人機及火箭彈襲擊，這些攻擊由以色列與哈瑪斯戰爭引發。

伊朗及其支持者聲稱，美國對以色列向哈瑪斯宣戰負有責任，而哈瑪斯也受到伊朗支持。美國及聯軍部隊近幾周在伊拉克及敘利亞遭到伊朗支持的部隊襲擊至少40次，導致至少45名美軍士兵受到創傷性腦損傷或輕傷。

美軍向敘利亞派駐900名士兵，在鄰國伊拉克則有逾2500名，任務是向致力阻止伊斯蘭國（ISIS）捲土重來的當地部隊提供建議與協助。伊斯蘭國2014年曾佔領兩國大片領土，但後來被擊敗。

以哈戰火不見平息，人們愈來愈擔心衝突可能蔓延到整個中東地區，使當地美軍基地成為攻擊目標。自10月7日開戰以來，美國已向中東派出軍艦及戰機，包括2艘航母，試圖壓制伊朗及相關組織，且增派部隊達數千人。

《路透》先前報導，美軍正採取新措施保護中東部隊，包括增加軍事巡邏、管制基地人員進出，及透過無人機等監視行動加強情蒐，且不排除在必要時撤離軍眷的可能性。

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