傳哈瑪斯將發動「第二階段」攻擊　高層：我們已準備好付出代價

▲美媒報導稱，哈瑪斯準備發動第二階段攻擊。圖為2007年巴勒斯坦的哈瑪斯槍手。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，引發以軍對加薩報復攻擊超過一個月，據稱逾萬人死亡。美媒華盛頓郵報報導，據衝突以來收集到的證據顯示，哈瑪斯武裝分子早已計畫發動「第二階段」襲擊，希望在約旦河西岸與其他地區策動暴力活動。哈瑪斯官員表示，他們別無選擇，且願為此付出代價。

據華郵報導，來自4名西方和10餘名中東國家的現任或前任情報與安全官員描述的證據表明，哈瑪斯的策劃者意圖發動一次歷史性的打擊，迫使以色列做出壓倒性的反應。幾名先前未談到此事的官員也表示，最近幾天哈瑪斯動機相關的情報變得更加明確。

▲圖為一名巴勒斯坦青年在加薩市走向哈瑪斯所管理的軍事演習地下隧道。（圖／達志影像／美聯社）

最初打算深入以色列

報導提到，新的證據指出哈瑪斯10月7日的行動其實設想得更遠。分析人士稱，這個計劃的目的不僅僅是殺害與俘虜以色列人，而是要點燃一場席捲該區域並導致更廣泛衝突的大火。

官員們稱，一些武裝分子攜帶了數天份的食物、彈藥和裝備，並指示如果第一波襲擊成功，將繼續深入以色列，可能會襲擊以色列較大的城市。據2名中東高級情報官員與詳細了解證據的一名前美國官員稱，從其中一支哈瑪斯部隊攜帶的偵察資訊和地圖可知，他們打算繼續襲擊直至約旦河西岸邊境。

聽取了自10月7日襲擊以來收集的情況通報的前美國官員表示，「如果當時真的發生這種情況，將是一次巨大的政治宣傳勝利——這不僅是對以色列的象徵性打擊，也是對（在約旦河西岸）巴勒斯坦自治政府的象徵性打擊。」

▲圖為以色列屯墾區10月7日遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

早預料以色列會反擊

哈瑪斯官員納伊姆（Basem Naim）10日受訪時斷言，哈瑪斯已事先預想以色列會進行嚴厲報復。他列舉了最近發生的事件，例如猶太定居者在約旦河西岸襲擊巴勒斯坦人，以及定居者襲擊耶路撒冷阿克薩清真寺（al-Aqsa Mosque），這些事件加劇巴勒斯坦人的憤怒，「我們知道將會出現暴力的反擊，但我們在沒有其他選項的情況下選擇了這條路。我們別無選擇。」

分析人士稱，哈瑪斯精心策劃並準備了一場屠殺以色列平民的行動，其規模極有可能激怒以色列政府派遣軍隊到加薩。事實上，哈瑪斯領導人已公開表示，願意接受重大損失——這可能包括許多生活在哈瑪斯統治之下的加薩平民死亡。

哈瑪斯政治局成員哈馬德（Ghazi Hamad）10月24日接受黎巴嫩媒體採訪時說，「我們需要付出代價嗎？是的，我們已經準備好付出代價了。我們被稱為烈士之國（nation of martyrs），我們以犧牲烈士為榮」。

報導指出，現任和前任情報官員與反恐專家表示，「哈瑪斯願意接受這樣的犧牲，作為在該區域啟動新一波巴勒斯坦暴力抵抗的代價，並破壞以色列和阿拉伯國家關係正常化的努力。」

▲哈瑪斯領導高層巴拉克在黎巴嫩受訪時表示，樂見以色列從陸路進攻加薩。（圖／達志影像／美聯社）

樂見以色列地面進攻加薩

哈瑪斯官員一再表示，他們確實預期並歡迎（welcomed）以色列的大規模報復。發言人巴拉克（Ali Barakeh）在黎巴嫩接受電話採訪時表示，哈瑪斯已經做好應對以色列炸彈的準備，並且相信可以擊退以色列國防軍對那些有地道相連的防禦陣地所發動的地面攻擊。他說，「陸地對我們來說比較容易。讓他們從陸路進攻。我們準備好了。」

報導表示，自從以色列進行地面入侵以來，哈瑪斯的其他領導人公開展現歡欣鼓舞，因為他們認為這是對以色列的戰略勝利。哈馬德在黎巴嫩的採訪中宣稱，哈瑪斯準備「一次次」（again and again）對以色列發動同樣的攻擊，據華府非營利組織中東媒體研究所（Middle East Media Research Institute）的翻譯，哈馬德所說的是，「將會有第二次、第三次、第四次」攻擊。