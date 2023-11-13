哈瑪斯單方面叫停「交換人質」談判！　反制以色列轟炸醫院

▲加薩醫師治療一名受傷孩童。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

加薩走廊境內最大醫療機構、位於加薩市的希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日突然與外界失聯，隨後被證實遭到以色列軍隊與坦克四面圍困並轟炸。一名巴勒斯坦官員表示，由於以色列對醫院的攻擊行動，哈瑪斯決定暫停所有與交換人質有關的談判。

根據《路透社》報導，巴勒斯坦一名官員指出，哈瑪斯12日表示，因為以色列對希法醫院發動攻擊，因此將全面暫停人質交換的談判作業。

▲加薩走廊最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）電力中斷導致至少5名早產兒死亡。（圖／路透）



以色列軍隊10日起使用坦克接連包圍了位於加薩北部的希法醫院（al-Shifa）、聖城醫院（al-Quds）、納賽爾-蘭蒂西醫院（Nasser Rantissi）和印尼醫院（Indonesian Hospital），且不斷發動轟炸，導致醫院斷水斷電，卻也無法撤離，陷入停擺危機。

希法醫院的病人不但沒有氧氣可以用，現場嚴重缺乏電力與藥品，使得大量病患陷入危險之中。甚至出現有住在保溫箱的新生兒因為發電機沒有燃料維持運作，而死在保溫箱內。

▲社交媒體上流傳加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）11日10日發生爆炸後的慘況。（圖／翻攝自X）



對此，以色列國防軍堅稱與希法醫院的襲擊無關，還說擊中希法醫院的砲彈是哈瑪斯發射失敗的傑作。面對聯合國與國際各機構的嚴厲譴責，以色列終於在12日表態，願意協助希法醫院撤離嬰幼兒，並聲稱早早就在醫院附近留下300公升的燃料，供醫療人員使用，但是哈瑪斯成員卻不斷阻止醫院人員取得這些燃料。

被困在希法醫院的醫護則氣得表示，醫院內沒有半個武裝分子，且300公升的燃油只夠醫院發電1.5小時，而哈瑪斯也同樣否認向院方施壓。

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