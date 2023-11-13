美3歲童「遭哈瑪斯綁架」父母被殺！　仍有9美國公民下落不明

▲以色列特拉維夫民眾，要求哈瑪斯應立即釋放被扣押在加薩的人質。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國白宮證實，目前遭哈瑪斯綁架的美國籍人質中，有一名年僅3歲的幼童，而他的父母在10月7日就遭到哈瑪斯武裝分子殺害。事實上，在哈瑪斯10月7日對以色列發動襲擊以來，仍有9名美國人失蹤，白宮首席安全顧問也強調，以色列與卡達正在就釋放人質進行談判，而美國當局也積極參與其中。

根據CNN報導，拜登12日與卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）進行熱線通話，並談論到以巴衝突，同時提到卡達正在努力斡旋，希望哈瑪斯盡早釋放人質。白宮發表談話內容時提到，其中一名遭到哈瑪斯綁架的美國人質年僅3歲，不幸的是，他的父母在哈瑪斯10月7日向以色列發動突襲的當天就已經遭到殺害。

▲▼卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）與美國總統拜登進行熱線通話。（圖／達志影像／美聯社、路透）

聲明中指出，「2位領導人一致認為，必須立即釋放所有人質，不得拖延。」而拜登也再度重申他對巴勒斯坦未來的願景，也就是以色列人與巴勒斯坦人在同等程度的穩定與尊嚴下共同生活。白宮更直指，哈瑪斯一直是長期以來實現這個目標的障礙。

根據《衛報》報導，白宮首席安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，自哈瑪斯10月7日發動攻擊後，目前仍有9名美國公民下落不明，美國政府正在積極參與有關釋放人質的談判。不過哈瑪斯稍早才表示，由於以色列軍隊圍攻希法醫院，因此將暫停一切與人質釋放有關的談判。

蘇利文強調，以色列與卡達正在進行談判，而美國也參與其中，希望確保遭到綁架的美國人質能夠安全回家，而在所有人質獲釋之前，總統拜登也「不會休息」。

美國當局目前掌握的數字是由以色列提供的失蹤美國人數，其中包含9名美國人與1名綠卡持有者，但是目前當局仍未能確定哈瑪斯具體綁架了多少人，也不知道還有多少人仍活著。蘇利文預計下周將會見美國人質的家屬。