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斷水斷電3天！加薩醫院「手術室全面停擺」　12傷患活活等到死

▲▼受傷的巴勒斯坦人被送往加薩市（Gaza City）的希發醫院（Shifa hospital）。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

▲希法醫院缺乏水電及藥品，卻仍擠滿傷患及尋求庇護者。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）屢遭戰火波及，已經陷入「災難性局勢」。世界衛生組織（WHO）指出，這間醫院已經斷水斷電3天，沒辦法再運作，醫師也證實手術室完全停擺。加薩衛生部則指出，該院至少12名患者因為缺乏藥物及電力而死亡。

WHO秘書長譚德賽12日表示，希法醫院「已經停水斷電3天，網路連線品質也很糟糕，這嚴重影響我們提供基本醫療服務的能力。該區域的持續砲火與轟炸，使得已經嚴峻的情況更加惡化」，患者死亡人數顯著增加。他形容，醫院情勢「可怕而危險」，「很遺憾，這間醫院不再能夠作為一間醫院運作。」

▲▼加薩走廊最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）電力中斷導致至少5名早產兒死亡。（圖／路透）

▲希法醫院電力中斷，導致至少5名早產兒死亡。（圖／路透）

希法醫院的薩爾米亞醫師（Muhammad Abu Salmiya）也表示，由於缺乏電力，「手術室完全停止服務，現在傷者來找我們，但我們除了急救之外，什麼也做不了。任何需要手術的人都會死，而我們無能為力。」院長薩米亞（Muhammad Abu Salmiya）則透露，醫護正努力讓早產兒活下去，「他們現在暴露於保溫箱之外，我們只能用鋁箔紙包著他們，並在周圍放熱水，這樣就能讓孩子們保持溫暖。」

加薩衛生部表示，希法醫院裡面至少還有2300人，包括600至650名患者、200至500名醫護、大約1500名尋求庇護的百姓，但如今救護車無法出動接收傷患，缺乏電力、飲水、食物及藥品，導致人命被置於直接危險中。該機構指出，已有12名傷患因為缺乏藥物及電力而死亡，另外還有多達100具遺體未被埋葬。

▲▼以色列國防軍（IDF）3日晚間證實，他們空襲了加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的救護車隊。（圖／路透）

▲▼ 巴勒斯坦民眾受傷前往加薩市主要醫療機構阿爾希法醫院（Al-Shifa hospital）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希法醫院目前還有至少2300人受困，卻仍頻繁遭到攻擊。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

WHO與無國界醫生等救援團體不斷呼籲「立即停火」並「積極保護平民與醫療保健設施」。聯合國人道事務協調廳（OCHA）也在每日簡報中提到，「自從11月11日下午過後，加薩市希法醫院周圍的轟炸與武裝衝突加劇。關鍵基礎設施，包括供氧站、水箱、一口井、心血管設施、婦產科病房都遭破壞，並且有3名護士被殺害。」

此前，以色列多次公開指控，哈瑪斯在希法醫院地下營運一個重要的指揮中心，利用救護車運送武器及戰士。哈瑪斯予以否認，希法醫院外科主任阿布薩達醫師（Marwan Abu Saada）也形容，這個說法簡直是「瞞天大謊」，他向BBC表示，醫院裡「沒有一個人是武裝分子。」

►►►加薩醫院斷電5早產兒死亡！　醫護「鋁箔紙緊包孩子」取暖救命

►►►希法醫院還有2300人！　以色列、哈瑪斯互控讓病患陷生存危機

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