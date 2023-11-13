希法醫院還有2300人！　以色列、哈瑪斯互控讓病患陷生存危機

▲希法醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列表態將幫助巴勒斯坦希法醫院（Al-Shifa）的嬰幼兒撤出，並提供300公升燃料，但激進組織哈瑪斯不斷阻止醫院人員取得這些必須燃料。希法醫院手術主任表示，院內沒有任何一個武裝份子，而哈瑪斯掌控的衛生當局表示，現在仍有超過2000人在醫院內。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）12日表示，以色列已經打開指定路線，連接北加薩的醫院到南加薩的道路，並且與希法醫院官方討論，提供協助將病患傷者安全地轉移至南加薩地區。

哈加里也說，以色列「準備好要幫忙」，協助數十名嬰幼兒安全轉移至其他醫院。此外，他表示以軍徹夜在希法醫院附近留下300公升燃料，要提供院內使用，但哈瑪斯不斷阻止並且施壓醫院不准拿。

哈瑪斯稍後發布聲明，否認向院方施壓。希法醫院手術主任則說，300公升的燃油只夠醫院發電約1.5個小時。

手術主任表示，希法醫院內沒有半個人是武裝分子。對於以色列先前指控哈瑪斯在這座加薩最大醫院的地底，運作地下指揮中心的說法，醫師阿布薩達（Marwan Abu Saada）反駁指控，稱是「瞞天大謊」。

哈瑪斯掌控的加薩衛生當局則稱，目前至少還有2300人留在希法醫院內，這項數字也提交給世界衛生組織（WHO），並由WHO在X（前身推特）分享訊息。

更新消息指出，希法醫院內約有600至650名住院病患，200至500名院方工作人員，以及大約1500名流離失所、尋找庇護所的平民。院內仍缺水、缺電、僅存的食物也是眼前立即的危機。WHO再次呼籲雙方立即停火，並積極保護平民與衛生醫療狀況。