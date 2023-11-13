加薩最大醫院斷電　納坦雅胡：哈瑪斯拒絕以色列提供燃料

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加薩走廊最大的希法醫院（Al Shifa hospital）因燃料耗盡停止運作，目前已造成5名新生兒、7名重症病患死亡。以色列總理納坦雅胡12日表示，以色列軍方準備向希法醫院提供燃料，但哈瑪斯拒絕接受。

根據《路透社》報導，以色列軍方稱，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）將指揮所設在希法醫院底下，因此全面封鎖醫院造成醫療危機，但納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱，他們正設法幫助醫院，「我們實際上昨晚（11日）給他們足夠的燃料來保持醫院營運，包含保溫箱等設備，因為我們根本沒有和平民或病患發生衝突。」

▲希法醫院周圍煙硝四起。（圖／路透）



納坦雅胡說，這些燃料被哈瑪斯拒絕了，「哈瑪斯躲在醫院裡，並把自己安置在裡面，他們不想要醫院得到燃料，他們自己想要燃料，再將燃料從醫院運到他們的隧道，運到他們的戰爭設備上。」

哈瑪斯與醫院否認一切關於院內設有指揮所的指控。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）向聯合國安理會表示，以色列已成立特別工作小組，準備在加薩南部建立醫院。

美國駐聯合國副大使羅伯伍德（Robert Wood）則說，民用和人道主義設施必須受到國際法保護，但哈瑪斯持續利用平民作為人肉盾牌，「這些懦弱的策略並沒有減少以色列在打擊哈瑪斯時，區分平民和恐怖分子的責任。」

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