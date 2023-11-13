笨賊！行竊後頭竟卡天花板　身體懸空還嚇到尿失禁

▲嫌犯當場尿失禁。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

印尼於近日發生一起竊盜案。有名青少年看準有店家在晚間不營業，所以抓準時機進內偷竊，得逞後疑似是想從天花板爬出去，未料卻整個人被卡住，不上不下、動彈不得，就這樣頭在天花板上、身體在天花板下，甚至還當場尿失禁。

此案發生在印尼西爪哇井里汶縣的萬隆鄉鎮，嫌犯是名青少年，他於10日看準當地有店家在晚間不營業，所以抓準時機進內偷竊，當他成功得手後，企圖從天花板爬出去，豈料頭部竟被天花板卡住，就這樣頭在天花板上、身體在天花板下。

而後一旁店家的業者隱約聽到從隔壁店家傳出的求助聲，由於平常該店晚間不營業，所以他便與其他鄰居前去查看，進入店後，竟看到有個沒有人頭的身體掛在半空中，頓時不能反應過來，仔細一看才發現是有人的頭部被卡在天花板。

嫌犯被逮個正著時，甚至還當場尿失禁，隨後隔壁店家業者追問，才知道原來他還是學生，而受害店家也念在他還是名學生，表示只要男子賠償損壞的費用就行，不深入追究。

事實上，這已經是該間商店第3次遭遇偷竊，在前2次的竊案中，業者已經損失了400萬印尼盾（約新台幣8247元）。

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