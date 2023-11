加薩醫院斷電5早產兒死亡！　醫護「鋁箔紙緊包孩子」取暖救命

▲西法醫院電力中斷導致新生兒病房內的保溫箱和兒童呼吸機被迫關閉。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

加薩走廊最大的希法醫院(Al-Shifa Hospital)屢受攻擊,如今更遭到以色列軍隊封鎖,在斷電又缺乏燃料與物資的情況下,已有5名早產兒、7名重症病患不治。

根據《半島電視台》報導,希法醫院周圍在11日晚間發生激烈戰鬥,加薩官員透露,其中一次的空襲造成醫院的心臟病房損毀,目前已有5名早產兒、7名病患死亡。醫院電力中斷導致新生兒病房內的保溫箱和兒童呼吸機被迫關閉,無國界醫生組織(Doctors Without Borders)外科醫生歐貝德(Mohammed Obeid)說,有兩名嬰兒在保溫箱斷電後死亡。

▲希法醫院院長薩米亞表示,醫護人員正努力讓早產兒活下去。(圖/路透)



希法醫院院長薩米亞(Muhammad Abu Salmiya)表示,醫護人員正努力讓早產兒活下去,「他們現在暴露於保溫箱之外,我們只能用鋁箔紙包著他們,並在周圍放熱水,這樣就能讓孩子們保持溫暖。」

加薩衞生部門主管布爾什(Munir Al-Bursh)表示,希法醫院的新生兒病房氧氣耗盡後,醫生必須對36名新生兒進行人工呼吸,目前孩子們被轉移到手術室,因為裡面的氧氣尚未完全用盡。

薩米亞指出,有兩名在重症加護病房的患者因缺乏電力和氧氣而死亡,「如果這種災難型的情況持續下去,所有重症病房的患者都會死亡。」

薩米亞說,受到斷電的影響,希法醫院已經無法進行任何手術,「現在受傷的人來到這裡,除了急救以外,我們無法提供任何其他服務,需要手術的人都會死,因為我們無法為他們做任何事。」

Babies at Al-Shifa Hospital left with no oxygen as it was cut due to the bombing! pic.twitter.com/WuEyo83SZw