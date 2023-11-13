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馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工

▲▼馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克創立的太空探索科技公司（Space X）擁有1.3萬名員工。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）創立的太空探索科技公司（Space X）擁有1.3萬名員工，但近日遭外媒踢爆，Space X為了跟上馬斯克「火星移民」計畫，讓員工承受巨大壓力，不僅每週工時高達80小時，甚至被迫服用含安非他命成分的「聰明藥」維持體力，且馬斯克完全不重視工安，讓Space X的工傷率遠高航太產業平均。

▲▼馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工。（圖／路透）

▲Space X德州布朗斯維爾（Brownsville）廠區。（圖／路透）

根據《路透社》報導，2019年至2022年間在Space X德州布朗斯維爾（Brownsville）廠區擔任焊接工與主管的卡森（Travis Carson）表示，Space X許多焊接工每周必須工作6天，每週工時高達80個小時，有些人甚至會睡在廠房裡面，以便在時間內完成更多工作。

部分員工為了保持良好的精神，在沒有處方籤的狀況下被迫服用專門治療注意力缺陷、含有安非他命成分的藥物「阿得拉爾」（Adderall，又被稱作聰明藥）。

且為了加快工作速度和降低成本，Space X在墨西哥灣未開發的海灘旁設立臨時廠區，工人必須在高達華氏100度（約攝氏37度）的氣溫下焊接，如果出現脫水、中暑的狀況，工廠就會替他們進行靜脈注射，復原後就必須立刻回到崗位。

▲▼馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工。（圖／路透）

▲▼Space X德州布朗斯維爾（Brownsville）廠區。（圖／路透）

▲▼馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工。（圖／路透）

至少6名現任和前任員工表示，當工地風勢過大時，Space X主管就會要求關閉對焊接工作來說十分重要的通風設備，而這些會致癌的粉塵就飄散在工廠內，員工只能日復一日地吸入這些致癌物。

Space X前主管也透露，馬斯克非常不重視工安，也非常討厭廠區內五顏六色的工安警示，所以除了許多亮黃色系的設備被漆成黑色、藍色以外，主管也會要求員工在馬斯克視察時，避免穿著警示用的反光背心。

《路透社》調查發現，Space X自2014年以來發生至少600起員工受傷事件，其中許多是嚴重且致殘的，包含29人骨折脫臼、17人手部或手指被壓碎，還有9人頭部受傷，這9人中有1人顱骨骨折、4人腦震盪，還有1人是創傷性腦損傷。

▲▼馬斯克「火星移民」爆血汗剝削　Space X員工被迫吞藥趕工。（圖／路透）

▲Space X德州布朗斯維爾（Brownsville）廠區。（圖／路透）

另外還有5起燒傷、5起觸電、8起截肢事故、12起身體部位傷害，還有7人眼睛受傷，剩下的則是170多件拉傷與扭傷。Space X也曾說，公司不必替員工的受傷負責，因為他們早已做過相關的安全訓練。

事實上，這些數據並不完整，因為Space X並未按照規定每年提交相關數據給當局，但光是2022年布朗斯維爾廠的受傷率就達到每100人有4.8人受傷，比整個航太工業平均的0.8人還高出6倍。

Space X前資深航空電子工程師莫林（Tom Moline）表示，馬斯克的理念是Space X必須盡快登上火星、拯救人類，這種理念滲透到公司每個角落，「公司有理由拋棄任何可能妨礙這個目標的因素，包含工人的安全。」

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