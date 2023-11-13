德國總理蕭茲：反對加薩走廊「立即」停火

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社法蘭克福12日綜合外電報導

舉世大聲疾呼，要求停止因巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲以色列而引爆的衝突之際，德國總理蕭茲今天表示，他反對在加薩走廊「立即」停火。

法新社報導，以色列對哈瑪斯集團（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）不斷進行轟炸，並且派兵進入當地執行摧毀這個伊斯蘭武裝團體的任務，導致人道危機升高。

蕭茲（Olaf Scholz）在「海爾布隆之聲報」（Heilbronner Stimme）舉辦的討論活動中說：「我不認為立即停火或長期暫停的呼聲是正確的，這會導致相同結果。」

「那意味以色列歸根結柢還是聽任哈瑪斯可能復原並且取得新的飛彈。」

蕭茲的立場與諸多阿拉伯國家、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）相左。艾爾段預定下週在柏林與蕭茲會晤。

據以色列官方數字，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，造成約1200人死亡，另已有42名士兵在對加薩的地面行動中陣亡。以色列軍方估計約有240人於哈瑪斯突襲期間遭到挾持為人質，據以色列媒體，其中至少有30名兒童。

據哈瑪斯衛生部，加薩已有逾1萬1000人命喪以軍戰鬥行動，大部分是平民。