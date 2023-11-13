台海緊張陰霾籠罩　日本與那國島舉行災難演習

▲日本與那國島舉行災難演習。（圖／路透，下皆同）



文／中央社與那國島12日綜合外電報導

日本今天在其最西端的島嶼舉行海嘯疏散演習。官員指出，這項演習也有助居民針對一旦中國試圖掌控鄰近的台灣而發生緊急情況時作出回應。

路透社報導，約200名官員和自衛隊員參與在與那國島舉行的這項演習。這個日本最西端島嶼位在首都東京西南方2000公里處。

載運自衛隊直升機和登陸艇的軍艦從日本列島主島出發後航行逾1000公里，但因風勢強勁，這些直升機和登陸艇無法參與這項演習。

沖繩縣與那國町長糸數健一於演習開始時在與那國町公所告訴官員：「我們無法選擇何時得去面對災難，我們必須考慮到可能會發生的最懷情況並且有所籌劃。」

日本容易受到地震引發的海嘯侵襲，主島本州東北海岸2011年的一起強震造成近2萬人喪生。

負責與那國島1700位居民防災準備工作的官員菅間浩二（Koji Sugama，譯音）表示，當地也必須為衝突風險作好準備。

他表示：「今天我們進行了一次災難演習，讓民眾也可以思考，這在台灣發生緊急情況時會派上用場。」

與那國島距離台灣僅110公里。去年8月，中國向鄰近海域發射飛彈，對時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣作出回應。

約180名與那國島居民前往島上唯一的初中觀看4年來首次此類演習，駐紮島上軍營的部隊提供午餐和足浴。2016年設置的這座軍營是增強日本島嶼前哨計畫的一環。