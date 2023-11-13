客人趕班機急下車　運將收「超罕見鈔票」以為被騙　一查爽賺3.5萬

▲一名計程車司機1趟爽賺約新台幣3.5萬。（圖／翻攝自臉書）



圖文／CTWANT

許多計程車司機都遇過趕時間的乘客，卻少有人像這名泰國計程車司機一樣好運。這名司機幫助客人在時限內抵達機場後，居然拿到比原車資多了近55倍的車費加小費，合計約新台幣3.5萬。

據《Thaiger》報導，這名計程車司機在臉書社團「泰國計程車司機」分享這個特殊經歷，表示當天接到一名趕著在30分鐘內抵達曼谷素萬那普機場的外國乘客，對方承諾如果在時限內到達，就會給他額外小費。

雖然司機實際上沒照要求瘋狂趕路，只是像平常一樣按表計價，不過還是在30分鐘內抵達機場。而乘客也履行承諾，當場拿出2張500歐元鈔票並立刻下車，留下一臉懷疑「我是不是收到假鈔」的司機。

司機解釋，1000歐元換算成泰銖大約3.8萬（約新台幣3.5萬），遠超過原車資677泰銖（約新台幣602元），兩者相差近55倍，但500歐元非常罕見，一時間很擔心被騙，好在之後確定是真鈔。

司機也說，當時能感受到乘客有要事處理、不能錯過航班，「如果計算一下錯過航班的損失，1000歐元對他來說相當值得」。

延伸閱讀

▸ 高雄男遭砍殺「開胸15公分」多處骨折 命危搶救中

▸ 為繼女自製生日蛋糕！尪竟因「少了這一味」怒扔垃圾桶 這句話讓她徹底氣炸

▸ 台南市場吃2條「蔥燒鯽魚」…給500元不夠 現場實測一尾只要46元