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大阪「水體受污染」居民血液檢查出現異常　擴大至1000人篩檢

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，心齋橋筋，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本大阪。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本各地出現PFAS(全氟烷基和多氟烷基物質）的汙染問題，其中大阪近期對1000人進行血液檢測，發現血液中的有機氟化合物含量偏高，推測是河流、地下水超標所致。

綜合日媒報導，關西地區多座河川、地下水被檢出PFAS超標，因此當地醫師、研究人員開始鑑測附近居民的血液，發現87人中有31人血液中中含有高濃度的全氟和多氟烷基物質。

對此，民主醫療機構聯合會（Osaka Min-Iren）和其他組織將召集志工，將交由京都大學醫學研究生院進行分析，要對當地1000人進行血液檢測，目前已完成30%的檢測進度，並將結果交由中央採取措施。

據了解，PFAS是一種永久性化學物質，自1940年代以來已被廣泛使用。它們具有高度穩定性和抗水性，已經廣泛應用於許多產品中。但由於PFAS在環境和人體中的持久性，代謝需要3～9年時間。

美國國家環境衛生科學研究所（National Institute of Environmental Health Sciences）網站指出，目前已有研究顯示人類接觸 PFAS ，可能導致健康問題，如：癌症風險增加、代謝問題、甲狀腺疾病、免疫抑制、生育能力下降，以及免疫系統抵抗感染的能力下降等。美國疾病控制和預防中心報告指出，98%的美國人體內含有微量的PFAS，許多國家也已經開始限制和監管這項物質。

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